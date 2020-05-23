ከተማ አስተዳደሩ ለጾም መፍቻ የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር አካሄደ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 15/2012 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲስ ከተማ፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶና በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተሞች ለሚገኙና አነስተኛ ገቢ ላላቸው የእስልምና እምነት ተከታዮች ለጾም መፍቻ የሚውሉ የምግብ ሸቀጦች ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉ 1 ሺህ 441ኛውን የኢድ አልፈጥር በአል ምክንያት በማድረግ የተደረገ ቢሆንም በክፍለ ከተማዎቹ ላሉ አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የሌሎች እምነት ተከታዮችን ያካተተ ነው ተብሏል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግሥት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ ከሌሎች የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን ስጦታውን በሶስቱም ክፍለ ከተሞች ተዘዋውረው አስረክበዋል።
ኢንጂነር እንዳወቅ በወቅቱ እንደተናገሩት፤ ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወቅት የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ከመላው ዓለም ይጠፋ ዘንድ በጸሎት ፈጣሪን በመማጸን አሳልፏል።
ወሩ የአንዱ እምነት ለሌላው ያለውን ተቆርቋሪነትና በአገር ላይ የመጣን ችግር የሁሉም እምነት ተከታዮች እንዴት በጋራ እንደሚያልፉ የታየበት እንደሆነም ተናግረዋል።
የረመዳን ወር ያለው ከሌለው ጋር ተካፍሎ የሚያፈጥርበትና የተቸገሩ የሚደገፉበት መሆኑን በመገንዘብ በርካቶች በመደጋገፍና በመተባበር ያሳለፉት እንደሆነ ገልጸዋል።
ይህንን ተግባርም ለማስቀጠል ከተማ አስተዳደሩ ጾሞ ከተያዘበት እለት ጀምሮ በከተማዋ ባሉ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች በመዘዋወር የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር አካሂዷል።
ይህንኑ ተግባር በማስቀጠል ለጾም ማስፈቻ የሚውሉ የበግ፣ የበሬና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመግታት ከሚሰሩ ተግባራት መካከል አንዱ የሆነው የመደጋገፍ እሴት ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተዋል።
የክፍ ለከተማ ስራ አስፈጻሚ አመራሮች በበኩላቸው ድጋፉ ከመንግስት ሰራተኞች መዋጮ፣ ከባለኃብቶችና ከበጎ ፈቃደኞች የተሰባሰበ ነው ብለዋል።
በድጋፉ ለመሰረታዊ ፍጆታ የሚውል የምግብ ዱቄት፣ ዘይት፣ የንጽህና መጠበቂያ ሳሙናና ሳኒታይዘር መሆኑን ገልጸዋል።
በተጨማሪም ለጾም ማስፈቻ የሚሆኑ በጎችና በሬዎችም በድጋፉ መካተቱን ገልጸዋል።
የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይታያል ደጀኔ እንደተናሩት፤ በክፍለ ከተማው ያሉ እገዛ የሚሹ 200 ሰዎች ተለይተው 800 ሺህ ብር ግምት ያለው ቁሳቁስ ለጾም ማስፈቻ ተበርክቶላቸዋል።
የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚ አቶ ፍቃዱ ካሳሁን በበኩላቸው በክፍለከተማው ያሉ 150 ሰዎች ለኢድ በዓል የሚውል ግብአት መበርከቱን ገልጸዋል።
ለዚህም ደግሞ ከ124 ሺህ 800 ብር በላይ ወጪ እንደተደረገበትና በድጋፉ ከ1 ሺህ 500 በላይ የክፍለከተማው የመንግስት ሰራተኞች መሳተፋቸውን አብራርተዋል።
የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ አስራት ንጉሴም እንዲሁ 475 ሺህ 921 ብር የሚገመት የምግብና መሰል ቁሳቁሶችን በክፍለ ከተማው ላሉ አነስተኛ ገቢ ላላቸው 400 የእስልምና እምነት ተከታይ ቤተሰቦች ድጋፍ ተደርጓል።
ስራ አስፈጻሚዎቹ ከከተማ አስተዳደሩ ጎን ሆነው ለድጋፉ ቀናኢ ምላሽ ለሰጡና ለተባበሩ አካላት ምስጋና አቅርበዋል።