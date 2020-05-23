የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በስፋት ቢሰራም የህብረተሰቡ መዘናጋት እየጨመረ ነው

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 15/2012 ዓ.ም ( ኢዜአ) የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎች በስፋት እየሰሩ ቢሆንም ህብረተሰቡ የሚያሳየው መዘናጋት እየጨመረ መሆኑን የአዲስ አበባ በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ አመለከተ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ነፃነት ዳባ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ህብረተሰቡ የሚያሳየውን መዘናጋት ለማስቀረት ጥረት እየተደረገ ነው።
ከጊዜ ወደ ጊዜ የወረርሽኙ ስርጭት እየጨመረ ቢሆንም ህብረተሰቡ በጣም እየተዘናጋ መሆኑ ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑን ተናግረዋል።
የሚነገረውን የጥንቃቄ ርምጃ በመተግበር ከወረርሽኙ ራስንም ሆነ ሌላውን ወገን መከላከል እንደሚያስፈልግ ያስገነዘቡት ኃላፊዋ፤ ”ትምህርት ለመውሰድ የግድ ሰው ሲሞት ማየት አያስፈልግም” ብለዋል።
ህብረተሰቡ በጎ ፈቃደኞች ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያደርጉትን ጥረት ማገዝ እንዳለበትም አመልክተዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መምጣትን ተከትሎ በግንዛቤ ማስጨበጥና በሌሎች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ የተሰማሩ በጎ ፈቃደኞች በበኩላቸው የህብረተሰቡ መዘናጋት አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል።
የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ የተሰማራው አቶ ገዙ ዘለቀ ቀደም ሲል በስፋት ይተገበር የነበረው እጅን በሳሙናና በውሃ መታጠብ መቀዛቀዙን ይናገራል።
የህብረተሰቡ የመደጋገፍ ስራዎችም ተጠናከረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ገልጿል።
ወጣት ዳኛቸዉ ጥላሁን በጎ ፈቃደኞቹ ለሚከውኑት ተግባር በቂ የንፅህና መጠበቂያ ባለመኖሩ እንዲሟላላቸው ጠይቋል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ነፃነት በበኩላቸው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራ ላይ የተሰማሩ ሁሉ ራሳቸውን እንዲጠብቁ አስፈላጊው ቁሳቁስ በየወቅቱ እየተሟላላቸው መሆኑን ተናግረዋል።