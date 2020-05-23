የዳግም ትንሳኤ ወንድማማቾች ማህበር አነስተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሠቦች ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 15/2012 ዓ.ም ( ኢዜአ) የዳግም ትንሳኤ ወንድማማቾች ማህበር በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ጉዳት እንዳይደርስባቸው በአካባቢው ለሚገኙ አቅመ ደካማ ቤተሰቦች 52 ሺህ ብር ግምት ያላቸውን የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ አደረገ።
ማህበሩ 5 ኪሎ ግራም ዱቄት፣ 2 ነጥብ 5 ኪሎ ግራም ፓስታ፣ 3 ሊትር ዘይት፣ 5 ኪሎ መኮሮኒ፣ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘርና ሳሙና ለ60 አቅመ ደካማ ቤተሰቦች አበርክቷል።
የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ተስፋዬ ወልዴ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የማህበሩ አባላት በአካባቢያቸው የሚገኙና በወረርሽኙ ምክንያት ሥራ በማጣት ምንም አይነት የገቢ ምንጭ ለሌላቸው ነዋሪዎች ድጋፍ ለማድረግ ወስኗል።
ሁሉም ሰው በአቅሙ በመተጋገዝ ይህን ክፉ ጊዜ እንዲያሳልፍና ለወረርሽኙ ያለውን ተጋላጭነት ለመቀነስ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
ከ2004 ዓ.ም. ጀምሮ በጠመንጃ ያዥ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የምገባ ፕሮግራም ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ማህበሩ ምገባ እያካሄደ መሆኑን የጠቀሱት ሊቀመንበሩ፤ በበዓላት ወቅትም ለአቅመ ደካማ ወገኖች የሚሆን ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑን ጠቁመዋል።
ማህበሩ ከዚህ በፊት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያስችል የ10 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው፤ ”ወረርሽኙ ከአገራችን እስኪጠፋ ድረስ ድጋፍ ማድረጋችንን እንቀጥላለን” ብለዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ምክትል ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሮ በለጠች ተሰማ በበኩላቸው 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የተለያዩ ምግቦች ተገዝተው ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሠብ ክፍሎች ለማከፋፈል ዝግጅት መደረጉን ጠቁመዋል።
በጎ ፈቃደኞች፣ ባለሀብቶች እና የተለያዩ እገዛ የሚያደርጉ አካላትን በማስተባበር ድጋፉ ሊሰበሰብ መቻሉንም ገልጸዋል።
በሽታውን ከመከላከል አኳያ በርካታ ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቁመው፤ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለሚያደርጉት ድጋፍም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።