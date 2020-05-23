በኢትዮጵያ የማህበረሰባዊ እድገት እሳቤ ሊጎለብት ይገባል …አቶ ደመቀ መኮንን

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 15/2012 ( ኢዜአ) በኢትዮጵያ የማህበረሰባዊ እድገት እሳቤ ሊጎለብት እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ።
መረዳጃ እድሮችን ወደ ፌዴሬሽን ለማሳደግ እቅድ ተይዟል ተብሏል።
ነገ የሚከበረውን 1 ሺህ 441ኛው የኢድ-አልፈጥር በዓልን በማስመልከት ሚኒስትሮች በቢላሉል ሐበሺ የልማትና መረዳጃ እድር በመገኘት ድጋፍ ለሚደረግላቸው ወገኖች የበዓል ስጦታ አበርክተዋል።
በሚኒስትሮቹ በግ፣ ዱቄት፣ ዘይትና አልባሳት የተበረከተ ሲሆን ስጦታው በእድሩ ድጋፍ ለሚደረግላቸው 50 ሰዎች የሚሰጥ እንደሆነ ተገልጿል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መረዳጃ እድሩ እያደረገ ያለውን ተግባር አመስግነው፤ በኢትዮጵያ የማህበረሰባዊ እድገት አስተሳሰብ ሊዳብር እንደሚገባ ገልጸዋል።
በመተጋገዝና በመረዳዳት ችግርን ማለፍ የሚለው የሰብአዊነት አስተሳሰብ በመሪዎችና በሁሉም ማህበረሰብ ላይ ሊኖር እንደሚገባም ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ከፊቷ የተደቀኑባትን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና የአንበጣ መንጋ ፈተናዎች መሻገር እንድትችል የሁሉም አካላት ትብብር እንደሚያስፈልግ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመልክተዋል።
”የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶችን በመተግበር ክፉውን ቀን በጋራ ማለፍ ይቻላል” ብለዋል።
የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ”መረዳጃ እድሩ ሰዎች ከተረጂነት አልፈው በዘላቂነት እንዲቋቋሙ የማድረጉ ተግባር ሊመሰገን የሚገባው ነው” ብለዋል።
እድሩ የሚያከናውነው ተግባር ወገን ለወገን መሆን እንደሚቻል ማሳያ እንደሆነም ጠቅሰዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ እድሮችን ወደ ፌዴሬሽንነት በማሸጋገር ጠንካራ ተቋማዊ አቅም ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ባህላዊ ተቋማት ከዘመናዊ አሠራርና ሥርዓት ጋር በማስተሳሰር ውጤታማ የማህበረሰብ ልማት ስራን ማከናወን እንደሚቻልም አመልክተዋል።
የቢላሉል ሐበሺ የልማትና መረዳጃ እድር መሥራች አባልና አማካሪ ዶክተር እንድሪስ መሐመድ በበኩላቸው እድሩ ዋነኛ ትኩረቱ አቅም የሌላቸውን ተማሪዎች መደገፍና ማስተማር እንደሆነ ገልጸዋል።
ተማሪዎችን፣ አረጋውያንና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን ከመርዳት ባለፈ በዘላቂነት እንዲቋቋሙ በማድረግ ማህበረሰባዊ ልማት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ እንደሆነ አመልክተዋል።
መረዳጃ እድሩ ለሚያከናውናቸው ተግባራት መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
ሚኒስትሮቹ ከበዓል ስጦታው በተጨማሪ የቢላሉል ሐበሺ የማህበረሰብ ሙዚየም፣ ቤተ-መጻህፍትና ሌሎች የሥራ ክፍሎችን ተዘዋውረው የጎበኙ ሲሆን በመረዳጃ እድሩ ስለሚከናወኑ ስራዎችም ገለጻ ተደርጎላቸዋል።
የቢላሉል ሐበሺ የልማትና መረዳጃ እድር በ1992 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን በ1996 ዓ.ም ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ በተለያዩ ማህበራዊና የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ተሰማርቶ ይገኛል።
የመረዳጃ እድሩ ከ3 ሺህ 500 በላይ አባላት እንዳሉት በመርሃ-ግብሩ ወቅት ተገልጿል።