በኢትዮጵያ የሚኖሩ ስደተኞች ባይተዋርነት እንዳይሰማቸው እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 15/2012 ዓ.ም ( ኢዜአ) መንግስት በኢትዮጵያ የሚገኙ ስደተኞችን ህገ ወጥ ናቸው ብሎ ከማሳደድ ይልቅ ባይተዋርነት ሳይሰማቸው እንዲኖሩ እያደረገ መሆኑን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
ዓለምን እያስጨነቀ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለማለፍ ህዝበ-ሙስሊሙና ህዝበ ክርስቲያኑ ሰብዓዊ ትብብርን ሊያጎለብት ይገባልም ተብሏል።
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ከመቶ በላይ ሶሪያውያን ስደተኞች ጋር በአዲስ አበባ የአፍጥር ሥነ ስርዓት አከናውነዋል።
በአገረ ሶሪያ በተከሰተ የእርስ በርስ ግጭትና የሰላም እጦት በርካታ ሶሪያውያን ከሞቀ ቤታቸው በመውጣት ባህር አቋርጠው እንዲሰደዱ ተገደዋል።
በአፍሪካም የተለያዩ አገሮች ዜጎች ከመኖሪያ ቀዬአቸው በመፈናቀል ለከፋ እንግልት ተዳርገዋል።
ኢትዮጵያ ከተለያዩ የዓለም ማዕዘናት የሚመጡ ስደተኞችን ተቀብሎ በማስተናገድ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ አንቱታን አትርፋለች።
ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ስደተኞች የኢድ አልፈጥር በዓልን በደስታ ማሳለፍ እንዲችሉ መንግስት ድጋፍና ክትትል ያደርጋል።
”ኢትዮጵያውያን እንግዳ ተቀባይ ሰው አክባሪ በመሆናችን ከተለያዩ ዓለማት በስደት የመጡ ዜጎች የኢድ አልፈጥር በዓልን እንደ ቤታቸው ተሰምቷቸው እንዲያከብሩ እየተደረገ ነው” ብለዋል።
በርካታ ስደተኞችን በማስተናገድ ግንባር ቀደም አገር የሆነችው ኢትዮጵያ ለሶሪያውያን ስደተኞችም በጊዜያዊነት የቁሳቁስ ድጋፍ እያደረገች መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህም ባለፈ ስደተኞችን በዘላቂነት ለመርዳት ከዓለም የስደተኞች ድርጅትና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት እየተሰራ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
”ከአገራቸው ወጥተው በስደት የሚኖሩ ሰዎች የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ለተጠየቁት የሰብዓዊነት ድጋፍ ፈጣን ምላሽ እየሰጡ ነው” ብለዋል ዶክተር ኤርጎጌ።
”በቀጣይም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለማለፍ ህዝበ ሙስሊሙም ሆነ ህዝበ ክርስቲያኑ ሰብዓዊነትን በማስቀደም በትብበር መስራት ይኖርበታል” ብለዋል።
ኢትዮጵያውያን የመቻቻል፣ የመከባበርና የመተባበር ምሳሌ መሆናቸውን በዚህ አስከፊ የወረርሽኝ ወቅትም ማስቀጠል እንዳለባቸው ጠቁመዋል።