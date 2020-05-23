ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ ለእስልምና ዕምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላለፉ

አዲስ አበባ ግንቦት 15/2012 (ኢዜአ) ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ ለእስልምና ዕምነት ተከታዮች ”እንኳን ለ1 ሺህ 441ኛው የዒድ አልፈጥር ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ” ሲሉ የመልካም ምኞት መልዕክት አስተላለፉ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ”እንኳን ለ1 ሺህ 441ኛው የዒድ አልፈጥር ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ፤ እንኳን አብሮ አደረሰን” ብለዋል።
በዘንድሮው ታላቁ የረመዳን ወር እርስ በርስ መተሳሰብ፣ መመካከር፣ መደጋገፍ እና መረዳዳት የታየበት የጾም ጊዜ እንደነበረም ገልጸዋል።
”በታላቁ የረመዳን ወር በአገራችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አስቀድሞ ከመከሰቱ ጋር በተያያዘ፤ ራሳችንን በመጠበቅ እንዲሁም ለሌሎች ወገኖቻችን በመጠንቀቅ አስተውሎት በተሞላበት አግባብ የጥንቃቄ መመሪያዎችን ተግባራዊ ስናደርግ ቆይተናል” ብለዋል በመልዕክታቸው።
በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የመደጋገፍና የጥንቃቄ ልምድ ይበልጥ መጽናት እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
በቀጣይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል እና ለመግታት እንዲሁም ሊያደርስ የሚችለውን የከፋ ጉዳት ለመቀነስ የጥንቃቄ መመሪያዎቹን በማጠናከር መተግበር እንደሚገባ ገልጸዋል።
የወረርሽኙ ስርጭት አዝማሚያ እየሰፋ መቀጠሉን የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ የጥንቃቄ መመሪያዎች ያለመዘናጋት እንዲተገበሩ የአደራ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።