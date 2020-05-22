በደቡብ ክልል በወረርሽኙ ምክንያት የተፈጠረውን ጫና ለመቀነስ የታክስ ዕዳ ማቅለያ ተደረገ

ሐዋሳ ፣ ግንቦት 14/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ኢኮኖሚው ያጋጠመውን ጫና ለመቀነስ ግብር ከፋዮች የታክስ ዕዳ ማቅለያ እንደተደረገላቸው የክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን አስታወቀ።
የዕዳ ማቅለያ ውሳኔውን አስመልክቶ የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ዘይቱና ኢብራሂም ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል።
የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ዘይቱና ኢብራሂም እንዳሉት ወረርሽኙ በክልሉ ኢኮኖሚ ላይ እያስከተለ ያለውን አደጋ እንዲሁም የተከማቸ የግብርና የታክስ ዕዳ ከአቅማቸው በላይ ጫና የፈጠረባቸውን ግብር ከፋዮች ታሳቢ በማድረግ የክልሉ መንግሥት የታክስ ዕዳ ማቅለያ ውሳኔ አስተላልፏል።
በውሳኔው መሠረት ከ1997 እስከ 2007 ዓ.ም ድረስ በ799 ግብር ከፋዮች እጅ ላይ ያለ 342 ሚሊዮን ብር የሚሆን የታክስ፣ ወለድና አስተዳደራዊ ቅጣት ዕዳ ሙሉ በሙሉ እንዲሰረዝ ተደርጓል።
በነዚህ የግብር ዘመናት 50 በመቶ ከፍለው በግብር ይግባኝና በፍርድ ቤት ክርክር ላይ የሚገኙ ግብር ከፋዮች እጅ የሚገኝ ከ112 ሚሊዮን ብር በላይ ዕዳም ቀድመው የከፈሉት የማይመለስ ሆኖ ሙሉ በሙሉ ተሰርዟል።
ከ2008 እስከ 2011 ዓ.ም ደግሞ በአራት ሺህ 795 ግብር ከፋዮች እጅ ከ374 ሚሊዮን ብር በላይ ዕዳ እንደሚገኝ ጠቁመው ከዚህ ውስጥ 163 ሚሊዮኑ ፍሬ ግብር፣ ቀሪው የወለድና አስተዳደራዊ ቅጣት ዕዳ ነው።
ከነዚህ ግብር ከፋዮች ውስጥ ያለባቸውን ፍሬ ግብር 25 በመቶውን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከፍለው ቀሪውን በአንድ ዓመት ውስጥ ለመክፈል የሚስማሙ ወለዱና አስተዳደራዊ መቀጫው እንዲቀርላቸው ተወስኗል።
ሙሉ በሙሉ በአንድ ወር ለሚከፍሉ ደግሞ ከዚሁ ፍሬ ግብር ላይ 10 በመቶው የሚቀነስላቸው ይሆናል።
ከነዚህ ውስጥም 50 በመቶና 75 በመቶ ከፍለው ክርክር ላይ ያሉ ግብር ከፋዮች ክሳቸውን አቋርጠው ከቀሪ ፍሬ ግብሩ 25 በመቶውን በ30 ቀናት ለመክፈልና 75 በመቶውን በአንድ ዓመት ከፍሎ ለመጨረስ የሚስማሙ ከሆነ ዕዳቸው የሚቀርላቸው ሲሆን ሙሉውን በአንድ ወር ለሚከፍሉ ደግሞ የ10 በመቶ ቅናሽ ይደረግላቸዋል።
በሌላ በኩል ከ1997 እስከ 2007 ድረስ በአርሶና አርብቶ አደሮች እጅ የሚገኝ የገጠር መሬት መጠቀሚያና የእርሻ ሥራ ግብር ሙሉ በሙሉ እንዲሰረዝ ተደርጓል።
ከ2008 እስከ 2011 ዓ.ም ያለውን ደግሞ ወለድና ቅጣቱ ቀሪ ተደርጎ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲከፍሉ ተወስኗል።
የመሬት መጠቀሚያ ኪራይ ያለባቸው ኢንቨስተሮችም መክፈል ካለባቸው እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ ያለባቸውን ፍሬ ግብር 25 በመቶውን በአንድ ወር፣ 75 በመቶውን ደግሞ በአንድ ዓመት በመክፈል ከወለድና ቅጣት ነፃ መሆን ይችላሉ ብለዋል።
የእርሻ ሥራ ገቢ ግብር ያለባቸው ኢንቨስተሮች ደግሞ ከ1997 እስከ 2007 ዓ.ም ያለው ተሰርዞላቸው ከ2008 እስከ 2011 ዓ.ም ያለው ለመደበኛ ግብር ከፋዮች በተቀመጠው አሰራር መሠረት ተፈጻሚ ይሆንላቸዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶች በኪራይ የሚጠቀሙባቸውና ለትምህርት አገልግሎት የዋሉ ቤቶች እንዲሁም ከብር 10 ሺህ በታች ወርሃዊ ክፍያ የሚከፈልባቸውን ቤቶች የሚያከራዩ ቢያንስ ለሁለት ወራት ከኪራይ ነፃ ማድረጋቸውን በሰነድ ማስረጃ ማቅረብ ከቻሉ በ2012 ዓ.ም ከሚከፍሉት ግብር ነፃ እንዲሆኑ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
ገቢ በመቀዛቀዙ ሠራተኞቻቸውን ከመቀነስ ይልቅ ባይሰሩም ደመወዝ የሚከፍሉ ድርጅቶችም እንዲሁ ለመንግሥት የሚከፍሉትን የአራት ወራት የደመወዝ ገቢ ግብር ለቀጣይ ደመወዝ ክፍያ እንዲጠቀሙበት ውሳኔ መተላለፉን ገልጸዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል ከመንግሥት ጎን በመቆም ድጋፍ ለሚያደርጉ ድርጅቶች ደግሞ በ2012 ዓ.ም ከሚከፍሉት የገቢ ግብር ላይ 20 በመቶው ተቀናሽ የሚደረግላቸው ሲሆን በዚሁ ወረርሽኝ ምክንያት ለኪሣራ የሚዳረጉ ግብር ከፋዮች ኪሣራቸው ወደ ቀጣይ በጀት ዓመት ይሸጋገርላቸዋል ብለዋል።
በዚህ የዕዳ ማቅለያ ውሳኔ የክልሉ መንግሥት ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ሊያጣ እንደሚችል ዋና ዳይሬክተሯ ገልጸዋል፡፡