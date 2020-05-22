የድንበር አካባቢ እንቅስቃሴ የኮሮና ቫይረስን እንዳያባብስ ጥንቃቄ እንዲደረግ ተጠየቀ

አሶሳ ፣ ግንቦት 14/2012 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ድንበር አካባቢ የሚታየው ህገ-ወጥ የሰዎች እንቅስቃሴ የኮሮና ቫይረስን ስርጭት እንዳያባብስ ጥንቃቄ እንዲደረግ የህዝብ እምባ ጠባቂ ተቋም አሳሰበ፡፡
በተቋሙ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቅርንጫፉ እምባ ጠባቂ አቶ ፈቃዱ ታደሰ ለኢዜአ እንደተናገሩት ቅርንጫፉ የክልሉ ኮሮናቫየረስ መከላከል ግብረሃይል እንቅስቃሴ ከህብረተሰቡ ያገኘውን ጥቆማ መሰረት በማድረግ ገምግሟል፡፡
በክልሉ አሶሳ ከተማ በሳምንት ለአንድ ቀን ብቻ የነበረውን ግብይት ወደ ሁለት ቀን ማሳደግን ተከትሎ ተጨማሪ የገበያ ቦታን በማስፋፋት የተደረገው ጥረት የሚበረታታ ነው ብለዋል፡፡
በዚህም በግብይት ወቅት ይከሰት የነበረውን መጨናቅ መቀነስ መቻሉ ቫይረሱን በመከላከሉ ረገድ የተገኘ ውጤት እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
ለይቶ ማቆያ ከማዘጋጀት ጀምሮ ከቫይረሱ ምልክቶች ጋር የሚቀራረቡ ፍንጮች የታየባቸው ሰዎችን በመለየት እንዲመረመሩ መደረጉ የሚበረታታ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
በአንጻሩ በክልሉ በድንበር አካባቢ ያለው ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር አለመቆሙ አሳሳቢ መሆኑን አቶ ፈቃዱ ተናግረዋል፡፡
ይህም የቫይረሱን ስርጭት ሊያስፋፋ እንደሚችል ያመለከቱት አቶ ፈቃዱ ችግሩ በጸጥታ ሃይሎች ብቻ የማይፈታ በመሆኑ ግብረሃይሉ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ርብርብ ማድረግ እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል፡፡
በክልሉ የሚገኙ ስደተኞች እንቅስቃሴ ሌላው ትኩረት የሚሻ ጉዳይ እንደሆነ አስገንዝበዋል፡፡
ድንበር አቋርጠው የገቡ በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ለይቶ ማቆያ የሚገኙ ሰዎች የምርመራ ውጤታቸው ከመታወቁ አስቀድሞ ከለይቶ ማቆያ ውጪ እንደሚንቀሳቀሱ ጠቁመው ችግሩ እንዳይደገም መስራት ከግብረሃይሉ ይጠበቃል ብለዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኮሮና መከላከል ንኡስ ግብረሃይል አባል እና የክልሉ ጤና ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ ፍሬሕይወት አበበ በድንበር አካባቢ የሚደረገውን ህገ ወጥ የሰዎች እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ማስቆም ዋነኛ የግብረ ኃይሉ ትኩረት መሆኑን ተናግረዋል።
የጤና ባለሞያዎችንና በጎ ፈቃደኞችን ያሳተፈ የተጠና የቤት ለቤት አሰሳ ሌላው የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በመከናወን ላይ የሚገኝ ተግባር እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ለይቶ ማቆያ የሚገኙ ሰዎች የምርመራ ውጤታቸው ሳይታወቅ ከዩኒቨርሲቲው ግቢ እንዳልወጡ የገለጹት ሃላፊዋ ይሁንና ከአንደኛው ለይቶ ማቆያው ክፍል ወደ ሌላው ማቆያ የመንቀሳቀስ አዝማሚያ መታየቱን ጠቁመዋል።
በቀጣይ ግን በለይቶ ማቆያዎች መሰል እንቅስቃሴ እንደማይደረግ ተናግረዋል።
በስደተኞች እና ከስደት ተመላሾች አስተዳደር ጉዳይ የአሶሳ ማስተባበሪያ ተወካይ አቶ ያሲን አሸናፊ በክልሉ ሸርቆሌ፣ ጾሬ፣ ባምባሲ፣ ተንጎ፣ እና ጉሬ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡
በመጠለያ ጣቢያዎች የስደተኞችን አደረጃጀቶችን በመፍጠር ከመኖሪያ አካባቢአቸው እንዳይወጡ የሚደረግ ቁጥጥር መኖሩን ጠቁመዋል፡፡
ስደተኞች ከዚህ ቀደም ለህክምና እና ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ወጥተው ወደ አሶሳ እና ሌሎች የክልሉ ከተሞች ሲያደርጉት የነበረው እንቅስቃሴ ተገድቧል ብለዋል፡፡
የድንበር አካባቢ ህብረተሰብ በባህል፣ ቋንቋ፣ሃይማኖት እና ሌሎችም ግንኙነቶች መተሳሰር የስደተኞችን ቁጥጥር አስቸጋሪ እንዳደረገው ጠቅሰዋል፡፡
ስደተኞችን መቆጣጠር የማስተባበሪያው ብቻ ተደርጎ የሚታይበት አጋጣሚ እንዳለ አቶ ያሲን ገልፀው በተለይም ከጸጥታ ሃይሉ የተጠናከረ ድጋፍ እንፈልጋለን ብለዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ64 ሺህ በላይ አፍሪካዊያን ስደተኞች እንደሚገኙ ከማስተባበሪያው የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡