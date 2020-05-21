ኮሌጁ ለመልሶ መጠቀም ያዘጋጃቸውን ዘመናዊ የዳቦ ማከፋፈያና መሻጫ አውቶቡሶች አስረከበ

አዲስ አበባ ግንቦት 13/2012 (ኢዜአ) የአቃቂ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ በዘመናዊ መንገድ ለመልሶ መጠቀም ያዘጋጃቸውን 53 የዳቦ ማከፋፈያና መሸጫ አውቶቡሶች ለአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አስረከበ።
የዳቦ ማከፋፈያና መሻጫ አውቶቡሶቹ በቅርቡ ስራ የሚጀምረውን የሸገር ዳቦ ፋብሪካ ምርቶች ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ያግዛሉ ተብሏል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ አገልግሎታቸውን የጨረሱ አውቶቡሶችን በጥራት በማደስ ለአገልግሎት ለማብቃት የተሰራውን ስራ አድንቀዋል።
ይህ የኮሌጁ ተግባር ሌሎችን የሚያስተምር እንደሆነም ገልጸዋል።
በመዲናዋ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ያቆሙ 400 አውቶቡሶችን በዘመናዊ መንገድ በማደስ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
ኮሌጁ የከተማ ግብርናን የማስፋፋትና ሌሎችም ስራዎቹ ውጤታማ እንዲሆኑ የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቀዋል።
ኮሌጆች ዋነኛ ተግባራቸው የፈጠራ ስራ፣ ቴክኖሎጂ ማላመድና የሰለጠነ የሰው ሃይል ማፍራት በመሆኑ በዚሁ ላይ ማተኮር እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
የኮሌጁ ዲን አቶ ደመላሽ ተስፋዬ ኮሌጁ በዘመናዊ መንገድ ጠግኖ ለአገልግሎት ያዘጋጃቸው 53 አውቶቡሶች በ53 ኢንተርፕራይዞች ለሚገኙ 265 ዜጎች የስራ ዕድል እንደሚፈጥሩ ገልጸዋል።
በተጨማሪም ኮሌጁ ኮቪድ-19ን መከላከል የሚያስችሉና ከእጅ ንክኪ ነፃ የሆኑ ማስታጠቢያዎች እንዲሁም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን በመስራት ሃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑንም እንዲሁ።
እንደ ዲኑ ገለጻ ኮሌጁ የከተማ ግብርናን በዘመናዊ መንገድ ለማስፋፋትና ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እየተሰራ ነው።
የመልሶ መጠቀም ስራ በሚከናወንበት ወቅት ክፍለ ከተማውና የስራ ዕድል ፈጠራ ኢንተርፕራይዞች ያደረጉት ድጋፍ በቀጣይ የተሻለ ስራ እንዲሰሩ እዳበረታታቸውም ተናግረዋል።
አውቶቡሶቹን የተረከቡት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈፃሚ ወይዘሮ አስራት ንጉሴ ኮሌጁ አውቶቡሶችን ለመልሶ መጠቀም አገልግሎት በማደስ ለወጣቶች የስራ ዕድል በመፍጠሩ ምስጋና አቅርበዋል።
በቅርቡ የሸገር ዳቦ ፋብሪካ ስራ ሲጀምር አውቶብሶቹ በሁሉም ወረዳዎች ምርቶቹ ተደራሽ እንዲሆኑ ያግዛሉም ብለዋል።
ወጣቶችም የተፈጠረላቸውን የስራ ዕድል በመጠቀም የተሻለ ስራ በመስራት ከተማቸውን ብሎም አገራቸውን ወደተሻለ የኢኮኖሚ ዕድገት ማሻገር እንዳለባቸውም አሳስበዋል።