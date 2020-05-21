ሙስሊሙ ህብረተሰብ የኢድ አልፈጥር በዓልን ሲያከብር ለደህንነቱ ጥንቃቄ እንዲያደረግ ጥሪ ቀረበ

ሀዋሳ፣ ግንቦት 13/2012 (ኢዜአ) ህዝበ ሙስሊሙ የዘንድሮውን የኢድ አልፈጥር በዓል ሲያከብር ኮሮናን ለመከላከል አካላዊ ርቀቱን በመጠበቅ ለደህንነቱ ጥንቃቄ እንዲያደረግ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው ጥሪ አቀረቡ።
አቶ ርስቱ የዘንድሮውን የኢድ አልፈጥር በዓልን ምክንያት በማደረግ ባስተላለፉት መልዕክት ህዝበ ሙስሊሙ ላለፈው አንድ ወር ለዓለም ህዝብ ሠላምና ጤንነት በፆም ፀሎት ፈጣሪን ሲማጸን የቆየበት ታላቅ የረመዳን ጊዜ አሳልፏል ብለዋል።
“በቅርብ እንደሚከበር የሚጠበቀው የኢድ አልፈጥር በዓል በቅድሚያ ለመላው የክልላችንና የሃገራችን የእስልምና ተከታዮች ኢድ ሙባረክ ለማለት እፈልጋለሁ” ብለዋል።
በወረርሽኙ ምክንያት መላው አለም ፈተና ውስጥ የገባበት ወቅት ላይ በመሆኑ የኢድ አልፈጥር በዓል በአደባባይ የሚከበር እንዳልሆነ ተናግረዋል።
“እንደ ሌላ ጊዜ ተሰባስበንና እምነቱ በሚፈቅደው መሠረት ለማክበር ወረርሽኙ አላስቻለንም ብለዋል።
በዚህ ምክንያት ለበዓሉ የሚደረጉ ዝግጅቶችና እንቅስቃሴዎች ህዝበ ሙስሊሙ አካላዊ ርቀቱን በመጠበቅ ጥንቃቄ እንዲያደረግ ጥሪ አቅርበዋል።
“በሚቀጥለው ዓመት ፈጣሪ ፍቃዱ ሆኖ በደስታ እንድናከበር ያብቃን “ያሉት አቶ ርስቱ ለዘንድሮ ዓመት ግን ጥንቃቄ እንዲደረግና ህብረተሰቡ በቤቱ ሆኖ የኢድ አልፈጥርን በዓል እንዲያከብር ጠይቀዋል።
በዓሉ ሲከበር መደጋገፉ እንደተጠበቆ ሆኖ አካላዊ ርቀትን በጠበቀ መልኩ እንዲሆን ያስፈልጋል ብለዋል።
በተለይ በመስጂድና አደባባይ መሰባሰብ እንዳይኖር፣የእምነቱ መሪዎች ፣ ተከታዮችና በጎ ፍቃደኛ ወጣቶችም ለህዝቡ ግንዛቤ በማስጨበጥ ትብብር እንዲያደርጉም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ከቫይረሱ መከላከል ጋር ተያይዞ ከውጭ የሚመጡ ግለሰቦችን በፍጥነት መረጃ በመስጠት ህዝቡ ያደረገው ርብርብ የሚደነቅ መሆኑን የገለጹት አቶ ርስቱ ይህም የከፋ ችግር እንዳይመጣ አስተዋጽኦ ማድረጉን ጠቅሰዋል።
ከውጭ የገቡ ጨምሮ እስካሁን 805 ሰዎች ለጥንቃቄ በለይቶ ማቆያ ውስጥ እንደሚገኙ አስታውቀዋል።
በክልሉ ወረርሽኙን ለመከላከል እየተካሄደ ባለው እንቅስቃሴ አንድ ሚሊዮን 800 ሺህ ቤቶችን በመዳሰስ ስድስት ሚሊዮን 900 ሺህ ዜጎች የሙቀት ልኬት መደረጉን አመልክተዋል።
ክልሉ 22 ሚሊዮን ህዝብ ያለው እንደመሆኑ መጠን የቤት ለቤት አሰሳ ስራው ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚኖርበትና ህብረተሰቡም እስካሁን ያሳየውን ትብብር እንዲገፋበት አሳስበዋል።
ህብረተሰቡ በገበያ፣እምነት ስፍራዎችና በሀዘን ወቅት በሚያደርገው መሰባሰብ ስጋቶች ያሉ በመሆኑም ከዚህ ድርጊት ፈጥኖ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።