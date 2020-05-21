ለልማት ስራዎች ውጤታማነት አመራሩ ጠንክሮ ሊሰራ ይገባል … አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ ግንቦት 13/2012( ኢዜአ ) በጋምቤላ ክልል ለመኸር እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች ውጤታማነት አመራሩ ወደ ማህበረሰቡ በመዝለቅ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አሳሰቡ።
የክልሉ መንግስት ካቢኔ የኮሮና ቫይረስንና በሌሎች የልማት ዘርፎች እየተካሄዱ ያሉ ስራዎችን ትናንት ገምግሟል።
ርዕሰ መስተዳደሩ በዚህ ወቅት እንደገለጹት አመራሩ በቢሮ ብቻ ሳይወሰን ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ ዘልቆ በመግባት የተጀመሩ የልማት ስራዎች ለማሳካት በትጋት መስራት ያስፈልጋል።
በክልሉ ከተጀመሩ የልማት ስራዎች መካከል የመኸር እርሻ፣ መስኖ እና የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ ተግባራት ይገኙበታል።
በተለይም አንድም ማሳ ፆም እንዳያድርና አረንጓዴ ልማቱን ለማስቀጠል የተቀመጠውን ግብ እውን ለማድረግ አመራሩ የቢሮውን ስራ በመቀነስ ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ ዘልቆ የተጠናክረ የድጋፍና ክትትል ስራዎች ሊያደርግ ይገባል ብለዋል።
በቅርቡ በክልሉ የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ መንጋ በመዘናጋት ጉዳት እንዳያደርስ ጭምር በትኩረት መስራት እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
የኮሮና ቫይረስን በመከላከሉ ረገድ የተጀመሩ ስራዎችን ይበልጥ በማጠናከር ህዝቡን ከችግሩ ለመታደግ መሰራት እንዳለበትም ርዕሰ መስተዳደሩ አሳስበዋል።
ከካቢኔ አባላቱ መካከል አቶ ቶማስ የማሎ በሰጡት አስተያየት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተገባበር ላይ በተለይም በጸጥታ ግብረ ኃይሉ መሰራት ያለባችው ጉዳዮች መኖራቸውን ጠቁመዋል።
በተለይም የተከለከሉና መደረግ የሚገባቸው ጉዳዮች በአግባቡ እየተተገበሩ አለመሆናቸውን ተናግረዋል።
በአዋጁ የክልከላ ድንጋጌዎች አተገባበር ላይ የሚታዩ ክፍቶችን በማስተካከል ወርርሽኙን የመከላከሉ ስራ ላይ ትኩረት መስጠት ይገባል ብለዋል።
ሌላዋ የካቢኔ አባል ወይዘሮ አጁሉ አቻር በበኩላቸው በተለይም የመስኖ ግብርና ልማቱን ለማስፋት የተጀመሩት አራት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ስራ ላይ በማዋል በኩል ክፍቶች መኖራቸውን ገልጸዋል።
ፕሮጀክቶቹ ከተጀመሩ አምስት ዓመታት ቢሆናቸውም እስካሁን ተጠናቀው ወደ ስራ ሊገቡ አለመቻላቸውን ጠቁመው ለአገልግሎት እንዲበቁ በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
ካቢኔው በአንድ ቀን ቆይታው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ጫት ከአጎራባች አካባቢዎች ወደ ክልሉ እንዳይገባ ጥሎት የነበረውን ገደብ እንዲቆይ የሚለውን ጨምሮ ሌሎች ውሳኔዎች አሳልፏል።