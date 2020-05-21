ትምህርት በቴሌቪዥን መርሃ ግብር ውጤታማ የሆኑ ተማሪዎች ተሸለሙ

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 13/2012 ዓ.ም ( ኢዜአ) በቴሌቪዥን ስርጭት በሚሰጠው የትምህርት መርሃ ግብር ውጤታማ የሆኑ ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ተሸለሙ።
በአገሪቷ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት ተቋርጧል።
ይሁን እንጂ በአፍሪ ሄልዝ ቴሌቪዥን ‘ትምህርት በቤቴ’ በሚል ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል።
ትምህርቱ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ከአፍሪ ሄልዝ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚሰጥ ነው።
በዚህ መርሃ ግብር በሚካሄድ የጥያቄና መልስ ውድድርም በ8455 የሞባይል አጭር የጽሁፍ መልዕክት የተሳተፉና ውጤታማ የሆኑ 30 ተማሪዎች ተሸልመዋል።
ተማሪዎቹ ከምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ላፕቶፕ ከሙሉ የዋይፋይ አገልግሎት ጋር ተበርክቶላቸዋል።
11 ቤተሰቦችም ተማሪዎችን በማበረታታትና በመደገፋቸው በልዩ ሁኔታ እያንዳንዳቸው 43 ኢንች ቴሌቪዥን ተሸልመዋል።
ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትውልድ ላይ የምናወጣው የትምህርት መዋዕለ ንዋይ ፈሰስ በ2013 ዓ.ም ይቀጥላል ብለዋል።
ከ300 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ያሳተፈውና በዚህ ዓመት የተጀመረውን የምገባ መርሃ ግብርም በ2013 ዓ.ም ወደ 600 ሺህ ተማሪዎች ለማሳደግ እንሰራን ነው ያሉት።
የምገባ መርሃ ግብሩን በከተማዋ ዙሪያ በሚገኙ አካባቢዎች በማስፋት ተማሪዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑም ጠቁመዋል።
የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ የከተማ አስተዳደሩ በመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ እየሰራ ያለውን ስራ አድንቀው ትውልድ የመገንባት ሂደትን በጋራ የመተግበር ማሳያ ነው ብለዋል።