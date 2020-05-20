የፊቼ ጨምበላላ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለአቅመ ደካሞች ድጋፍ ተደረገ

ሀዋሳ ፣ ግንቦት 12/2012 (ኢዜአ ) የፊቼ ጨምበላላ ዘመን መለወጫ በዓሉን ምክንያት በማድረግ በሀዋሳ ከተማ ለአቅመ ደካማና አካል ጉዳተኞች የአንድ ወር ምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
ይህንኑ 521 ሺህ ብር ግምት ያለው ድጋፍ ያደረጉት የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመተባበር ነው።
በድጋፍ አሰጣጡ ስነስርዓት ወቅት የከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ እንዳሉት የሲዳማ ህዝብ የተቸገሩ ወገኖችን መደገፍ፣ ተቻችሎና ተጋግዞ የመኖር ልምዱ ለዘመናት የቆየ ነው።
የብሄሩ የዘመን መለወጫ ፍቼ ጨምበላላ በዓል በአንድነት ሆነው እየተጋገዙ የሚያከብሩት መሆኑን ገልጸው “የኮሮና መከሰት በዓሉን እንደወትሮ በጋራ አንድ ላይ ማክበር እንዳይቻል ቢያደርግም የተለመደውን የመረዳዳት ስርዓት ማስቆም ግን አይችልም” ብለዋል።
ፍቼ ጨምበላላ የኢትዮጵያና የዓለም ህዝብ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ ካደረጉት ተግባራት ውስጥ አንዱ የመረዳዳት ስርዓቱ መሆኑን ጠቁመው በዚህም በዛሬ ለአቅመ ደካማና አካል ጉዳተኞች ለአንድ ወር የሚሆን ቀለብ ድጋፍ መደረጉን አስረድተዋል።
በተያዘው ዓመት በዓሉን በተለመደው መልኩ በጉዱማሌ ለማክበር የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይስፋፋ በማሰብ የብሄሩ የሀገር ሽማግሌዎች በዓሉ በቤት ውስጥ እንዲከበር መወሰናቸውን ተናግረዋል።
በበዓሉ እሴት ውስጥ ያለውን በማካፈል ጭምር በመሆኑ በደም እጦት ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ እናቶችና ሌሎች ወገኖቻችን ለመታደግ ደም መለገስ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ አቶ አዳነ አየለ በበኩላቸው ህብረተሰቡ የቆየ የመደጋገፍ ባህሉን አጠናክሮ ያለው ለሌላው ፍቅሩን የሚገልጽበት ወቅት እንደሆነ ተናግረዋል።
“የኮሮና ቫይረስ ክስተት አብሮነታችንን ሊያጠፋ አይችልም” ያሉት አቶ አዳነ እርስ በእርስ መረዳዳትና መተጋገዝ ለማሳየት የሲዳማ ፊቼ ጨምበላላ በዓልን ሲከበር የተቸገሩትን በመርዳት ጭምር መሆን እንዳለበት አመልክተዋል።
መምሪያው ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመተባበር አካል ጉዳተኛና ደጋፊ የሌላቸውን 250 የከተማዋ ነዋሪዎችን ከየክፍለ ከተሞች በመምረጥ ግምቱ 521 ሺህ ብር በላይ የሆነ የአንድ ወር ቀለብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ መለገሱን ገልጸዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል አካል ጉዳተኛ የሆኑት አቶ ምትኩ ይርዳው እንዳሉት አቅም ስለሌላቸውና በሽታውንም በመፍራት ከቤት በመዋላቸው ለችግር ተጋልጠው ቆይተዋል።
በዚህ ሰዓት የተደረገላቸው ድጋፍ እንዳስደሰታቸውና ድጋፉ እንዲቀጥል ፍላጎታቸው መሆኑን ተናግረዋል።
ሌላዋ ድጋፍ የተደረገላቸው ወይዘሮ ጽጌ ገበየሁ በበኩላቸው የሲዳማ ህዝብ ሁሉንም እንደራሱ በማየት የሚረዳና የሚደግፍ መሆኑን ተናግረዋል።
ለተደረገላቸውም ድጋፍ በምርቃት አመስግነዋል።
በድጋፍ አሰጣጥ ስነስርዓት ወቅት የከተማው አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች ደም ለግሰዋል።