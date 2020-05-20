በሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ከ40 ሺህ በላይ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ ነው

ጎንደር ግንቦት 12/2012 (ኢዜአ) የሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክን ስነ ምህዳርና የዱር እንስሳቱን ህልውና ለመጠበቅ የሚያግዝ ከ40 ሺህ በላይ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የፓርኩ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
በጽህፈት ቤቱ የፓርኩ የህብረተሰብና ቱሪዝም ኃላፊ አቶ ታደሰ ይግዛው ለኢዜአ እንደገለጹት የችግኝ ተከላው በመጪው የክረምት ወቅት ይካሄዳል።
ለዚህም በፓርክ ጽህፈት ቤቱ ባቋቋመው የችግኝ ጣቢያና እንዲሁም ከአጋር አካላት በሚገኝ የችግኝ ድጋፍ ህብረተሰቡን በማስተባበር የተከላ ስራው ለማካሄድ እቅድ መያዙን አመልክተዋል፡፡
ለተከላ ከተዘጋጁት ችግኞች መካከልም በፓርኩ ውስጥ ለሚገኙ የዱር እንስሳት ቀለብ የሚሆንና ስነ ምህዳሩን በመጠበቅ የተሻለ ጠቀሜታ ያላቸው የግራርና ኮሶ ዛፍ ዝርያዎች ይገኙበታል፡፡
በአሁኑ ወቅት ችግኞቹ የሚተከሉባቸው የፓርኩን አካባቢዎች በመለየት የመትከያ ጉድጓዶች ለማስቆፈር ዝግጅት እየተደረገ ነው፡፡
ባለፈው ዓመት ክረምት ወቅት በፓርኩ ክልል ተተክለው ከነበሩ 38ሺ ሀገር በቀል የዛፍ ዝርያዎች መካከል 68 በመቶው ማጽደቅ እንደተቻለ በተካሄደ ቆጠራ መረጋገጡን አቶ ታደሰ ገልፀዋል፡፡
አምና በበጋው ወቅት ተከስቶ በነበረ የእሳት ቃጠሎ ጉዳት የደረሰበት 573 ሄክታር የጓሳ ሳር ዘንድሮ ሙሉ በሙሉ ማገገም እንደቻለም ጠቁመዋል፡፡
በተጨማሪም 467 ሄክታር በሚሸፍነው ውጨና በተባለው ሀገር በቀል የዛፍ ዝርያ ላይ ደርሶ በነበረው የእሳት ቃጠሎ 90 በመቶው ከጉዳት መልሶ እንዳገገመ አመልክተዋል፡፡
የፓርኩ የተፈጥሮ ሃብት በአጭር ጊዜ ውስጥ ማገገም መቻሉ መኖ ፍለጋ ራቅ ወዳሉ አካባቢዎች ተሰደው የነበሩ የፓርኩ የዱር እንስሳት ዳግም ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ኃላፊው ተናግረዋል፡፡
የፓርኩን ደህንነት በዘላቂነት ከማስጠበቅ አኳያም ፓርኩን ከሚያዋስኑ አምስት ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት አስር አባላት ያሉት ተንቀሳቃሽ ቡድን ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል ብለዋል፡፡
7ሺ አርሶ አደሮችን በአባልነት ያቀፈውና በደባርቅ ከተማ የሚገኘው የቱሪዝም ልማትና ግብይት ህብረት ስራ ዩንየን ሊቀ-መንበር ቄስ ሞገስ አየነው በበኩላቸው ፓርኩ የዩንየኑ አባላት የህልውናቸው መሰረት ሆኖ እያገለገለ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
አባላቱ በፓርኩ ክልል ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ ፤ የዱር እንስሳቱን ከህገ-ወጥ አደን በመጠበቅና አምና በፓርኩ ክልል የተከስተውን የእሳት ቃጠሎ በመቆጣጠር ረገድ ጉልህ ድርሻ ነበራቸው ብለዋል፡፡
412 ስኩየር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ፓርኩ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1978 በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት / ዩኔስኮ/ በአለም የተፈጥሮ ቅርስነት መመዝገቡ ይታወቃል፡፡
ፓርኩ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ዋልያ፣ ቀይ ቀበሮና ጭላዳ ዝንጀሮን ጨምሮ የበርካታ ብርቅዬ የዱር እንስሳትና አእዋፋት መገኛ ስፍራ ነው።