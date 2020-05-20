ኅብረተሰቡ የጥንቃቄ መልዕክቶችን በመተግበር ቫይረሱን ለመከላከል ማገዝ እንዳለበት ተመለከተ

ዲላ ፣ ግንቦት 12/2012 ( ኢዜአ) ኅብረተሰቡ የጥንቃቄ መልዕክቶችን ተግባራዊ በማድረግ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በማገዝ የድርሻውን መወጣት እንዳለበት ተመለከተ።
የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን በመከላከል ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚረዳ የእግር ጉዞ በዲላ ከተማ ተካሄደ።
በዚህ ወቅት የጌዴኦ ዞን የብልፅግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፀሐይ ወራሳ እንዳሉት ቫይረሱን ለመከላከል መንግሥት በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ግንዛቤ ከማስጨበጥ አልፎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማውጣት የተለያዩ ተግባራት እያከናወኑ ይገኛል።
ሆኖም የቫይረሱ ሥርጭት እየጨመረ በመጣበት በዚህ ወቅት በኅብረተሰቡ ዘንድ መዘናጋት መፈጠሩ የመከላከል ሥራውን አሳሳቢ እንዳደረገው ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡ የጥንቃቄ መልዕክቶችን በመተግበር ቫይረሱን ለመከላከል በማገዝ የድርሻውን መወጣት እንዳለበት አመልክተዋል።
የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ለችግር የተጋለጡ ጎረቤቶቻችንን በመደገፍ ይህንን አስከፊ ጊዜ በጋራ ለማለፍ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
በእግር ጉዞው ከተሳተፉት መካከል ወጣት ወንድማገኝ ኃይሌ በሰጠው አስተያየት ቫይረሱን ከመከላከል አንጻር የሚስተዋለው መዘናጋት እንዲቀር ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተካሄደው የእግር ጉዞ የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግሯል።
ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ በሚያስፈልግበት በአሁኑ ወቅት የኅብረተሰቡ መሰላቸቱና መዘናጋቱ ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል መገንዘብ እንደሚገባም ጠቁሟል።
በከተማው በተቀመጡ የእጅ መታጠቢያዎች ውኃ የማይኖርበት ጊዜ እንዳለ ጠቅሶ የከተማ አስተዳደሩ ለጉዳዩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ተናግሯል።
ሕዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች በተለይም በገበያና የጀበና ቡና ንግድ በሚካሄድባቸው ቦታዎች አካላዊ ርቀትን ባለመጠበቅ የሚደረገው እንቅስቃሴ አሳሳቢ መሆኑን የገለጸው ደግሞ የጌዴኦ ዞን ወጣቶች ሊግ ኃላፊ ወጣት ደግነት ኃይሉ ነው።
“የአንዱ መጠንቀቅ ለሌላው መዳን ነው” ያለው ወጣቱ ሁሉም ሰው በኃላፊነት ራሱንና ቤተሰቡን ከቫይረሱ ሊጠበቅ እንደሚገባ አሳስቧል።
በእግር ጉዞ መርሀ ግብር ወጣቶችና ሌሎችም የኅብረተሰብ ተወካዮች የተሳተፉ ሲሆን የእጅ መታጠብ ሥነ ሥርዓትም ተካሄዷል።