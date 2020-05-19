የምስራቅ እዝ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች ደም ለገሱ

ሀረር (ኢዜአ) ግንቦት 11 / 2012 ዓም የምስራቅ እዝ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር በተያያዘ ያጋጠመውን የደም እጥረት ለመቅረፍ ደም ለገሱ።
የእዙ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ እንደተናገሩት ሰራዊቱ በአገሪቱ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለተቸገሩ ወገኖች ድጋፍ በመስጠት የበኩላቸውን አስተዋፅኦ በማበርከት ላይ ናቸው ።
በአሁኑ ወቅት የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የደም ለጋሾች ቁጥር በመቀነሱ የእዙ ከፍተኛ መኮንኖች የደም ልገሳ አካሔደዋል ።
የደም ልገሳው በእናቶችና ሌሎች ዜጎች ላይ የሚያጋጥመውን የደም እጥረት ለመቅረፍ አስተዋጽኦው የጎላ መሆኑን የዕዙ ዋና አዛየምስራቅ እዝ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች አዛዠ ተናግረዋል ።
የደም ልገሳው ለሰራዊቱ አዲስ አለመሆኑን ገልጸው ይህ ተግባር በተጠናከረ መልኩ እንደሚቀጥል አስረድተዋል ።
የዕዙ የሜንተናንስና ሰፕላይ ክፍል ሃላፊ ኮሎኔል አመኑ ተርፌሳ በሰጡት አስተያየት በደም እጦት ምክንያት የሰው ህይወት እንዳይጠፋ በፈቃደኝነት ግንባር ቀደም በመሆን ደም መለገሳቸውን ተናግረዋል ።
ይህም በተለይ በደም እጦት የሚሞቱ እናቶችንና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚታደግ በመሆኑ ሁሉም አመራር እና ዜጋ በተቻለው መጠን ደምን መለገስ ይገባዋል ብለዋል።
የምስራቅ ዕዝ ጤና መምሪያ ባልደረባ ሻለቃ ገብረስላሴ ስዩም በበኩላቸው የደም ልገሳ በአደጋ፣በወሊድና በተለያዩ ምክንያቶች የሚሞቱ ዜጎችን የሚታደግ በመሆኑ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ ለመተግበር በፈቃደኝነት ደም ለግሰናል ብለዋል ።
ሰራዊቱ ዳር ድንበሩን ከማስከበር በተጨማሪ ህዝብን ማዳን አንዱ አላማው በመሆኑ ደም መለገሳቸውን ገልፀው ለወደፊቱም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቁመዋል ።
የሐረር ደም ባንክ አገልግሎት ኃላፊ ወይዘሮ አረፋት መሃዲ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ በመከሰቱ በክልሉ የደም እጥረት ቢጋጥምም ከብሔራዊ ደም ባንከ የተላከው 400 ዩኒት ደም በክልሉ ለሚገኙ ሆስፒታሎች መከፋፈሉን ተናግረዋል።
“በደም እጦት አንድም ሰው መሞት የለበትም” በሚል መርህ የደም ልገሳ ጥሪ በመቅረቡ በክልሉ አሁን ላይ የደም ለጋሾች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና መነቃቃት እየተፈጠረ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በዚህም በሚያዚያ ወር በተከናወነው ደም ልገሳ 400 ዩኒት ደም በመሰብሰብ በክልሉ ለሚገኙ10 ሆስፒታሎች መከፋፈሉን አስረድተዋል ።
በበጀት አመቱ 5 ሺህ 500 ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ታቅዶ እስከ አሁን ድረስ 3 ሺህ 250 ዩኒት ደም መሰብሰቡን ከወይዘሮ አረፋት ገለፃ ለማወቅ ተችሏል ።