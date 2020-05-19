በአዲስ አበባ የተጀመሩ የበጎነትና መደጋገፍ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገለፀ

አዲስ አበባ ግንቦት 11/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ እየተከወኑ ያሉ የበጎነትና የመደጋገፍ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የከተማዋ አስተዳደር አስታወቀ።
ከተማ አስተዳደሩ ኅብረተሰቡን ከኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ለመከላከል የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጾ፤ ኅብረተሰቡ ጥንቃቄ በማድረግ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ አስተላልፏል።
በዛሬው እለት በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የኅብረተሰብ ክፍሎችን የመደገፍ አካል የሆነ የቤት እደሳ መርሃ-ግብር ማስጀመሪያ ስራም ተከናውኗል።
በመርሃ-ግብሩ ላይ የከተማ አስተዳደሩና የጉለሌ ክፍለ ከተማ አመራሮች ተገኝተዋል።
በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በተለምዶ ‘አዲሱ ገበያ’ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ በሚኖሩ አዛውንት ቤት ነው የእደሳ መርሃ-ግብሩ የተጀመረው።
አቶ መሀመድ ኬርጋ ለ50 ዓመታት ገደማ እየኖሩበት ባለው ቤት አራት ልጆችን ወልደው አሳድገዋል፤ የልጅ ልጆቻቸውም እያደጉበት ነው።
በእርጅና ምክንያት ያዘመመው ቤታቸውን የባለቤትነት ማረጋገጫ ለማግኘት ወደሚመለከታቸው አካላት ያደረጉት ተደጋጋሚ ምልልስ ምላሽ አልባ እንደነበር ልጃቸው ወይዘሮ ሶፊያ ይናገራሉ።
ዛሬ በወርሃ ረመዳን ቤታቸው ሊታደስ በመታጨቱ ስራውም በመጀመሩ ደስታቸው እጥፍ እንደሆነና ዳግም እንደአዲስ እንደተወለዱ እየተሰማቸው መሆኑንም ገልጸዋል።
በዚህ በጎ ተግባር ለተሳተፉ ከከተማ እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮችና የአካባቢው ወጣቶች ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በቤት እደሳ መርሃ-ግብሩ ላይ የተገኙት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በበኩላቸው ”የረመዳን 27ተኛዋ ሌሊት ‘የመወሰኛዋ ሌሊት’ ተብላ የምትጠራ ስራዎች ከፍተኛ ዋጋ የሚያገኙባትና ቁርአን የወረደባት እለት ናት” ብለዋል።
ይህች እለት ለአቶ መሀመድ ቤተሰብ ለዘመናት ፍትህ ያላገኘ ችግራቸው የተፈታበትና በጎ ተግባር የተከወነበት ነው ብለዋል።
”መልካም ስራዎች አርአያ ሆኖ የሚተገብራቸው መሪን ይፈልጋሉ” ያሉት ኡስታዝ አቡበከር፤ አመራሩ ከታች ያለውን ችግር ወርዶ የተመለከተበት ተምሳሌታዊ ተግባር በሌሎች አካባቢዎችም ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል።
”ማህበረሰቡ ችግር ላይ ባለበት በዚህ ወቅት የህዝብን የመኖር ተስፋ ከማለምለምና አለኝታነትን ከመግለጽ ያለፈ አሻራ የለም” ብለዋል።
የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይ ደጀን በትንሳኤ በዓል በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች ድጋፍ መደረጉን አስታውሰዋል።
የዛሬው የቤት እደሳ በተመሳሳይ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ለመደገፍ ክፍለ ከተማውና ወረዳው የሚያናውኑት ተግባር አካል መሆኑን ገልጸዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የዴሞክራሲ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ እንዳሉት፤ ከተማ አስተዳደሩ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ከመከላከል ባሻገር መደጋገፍ እንዲጎለብት ተምሳሌት የሆኑ ተግባራትን እየከወነ ነው።
በየደረጃው ያሉ የአስተዳደሩ አመራሮች አቅመ ደካሞችና ድጋፍ የሚሹትን መደገፍና ደም መለገስን የመሳሰሉት በጎ ተግባሮች እያከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የረመዳን ወርን መነሻ በማድረግ በሚከናወነው ተግባር የተለያዩ አካላት ተሳትፎ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል።
”ችግር ውስጥ ያሉ የኅብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ እንደሆነና በዛሬው እለት የተደረገው የቤት እድሳትም ከኢድ በፊት ተጠናቆ ቤተሰቦቹ በዓሉን በታደሰ ቤት እንዲያከብሩ ይደረጋል” ብለዋል።
ድጋፍ የማድረጉ ጥረት እንደሚቀጥልና ድጋፍ የሚሹ ዜጎች በቋሚነት ገቢ እንዲያገኙ የስራ እድል የመፍጠር ስራዎች እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ኮሮናቫይረስ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ሁሉም ሳይዘናጋ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።