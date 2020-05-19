ድርጅቶች የሚኖሩት ሕዝብ ሲኖር መሆኑን አወቀው ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ድጋፋቸውን ሊያጠናክሩ ይገባል

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 11/2012 ዓ.ም ( ኢዜአ) የኢንቨስትመንት ድርጅቶች የሚኖሩትና ስራ የሚሰሩት ሕዝብ ሲኖር መሆኑን አወቀው የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝን ለመከላከል ድጋፋቸውን ሊያጠናክሩ ይገባል ሲል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
‘ሁዋዌ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ’ ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ ለኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ለኮቪድ-19 መከላከያ እንዲውል የአፍና አፍንጫ መሸፈኛና ሳኒታዘር ድጋፍ አደረገ።
40 በመቶ የሚሆኑት ስራ ላይ ለሚገኙትን የሚኒስቴሩ የሰራተኞች ጤና ለመጠበቅ ድጋፉ የጎላ ጠቀሜታ አለው ተብሏል።
ሁዋዌ ኩባንያ ደግሞ በቴክኖሎጂ ላይ የሚሰራ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ያደረገው ድጋፍ የሚደነቅና የሚመሰገን መሆኑም ተገልጿል።
በዚሁ ጊዜ የተደረገውን ድጋፍ የተረከቡት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳኒያ ሰኢድ ”ድርጅቶች ድጋፋቸው ሊጠናከር ይገባል” ብለዋል።
”ማንኛውም ድርጅት ስራ የሚሰራው ሰው በጤና ሲኖር ነው፤ አሁን የመጣው ኮቪድ-19 ደግሞ ገዳይ መሆኑ ይታወቃል” ብለዋል።
ሚኒስትር ዴኤታዋ ድርጅቶች ይህን ችግር ተረድተው ለወረርሽኙ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩና እገዛ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
ሚኒስቴሩ ድጋፉን ለተጠሪ ተቋማት ስራተኞችም ጭምር የሚያከፋፍል መሆኑ ተጠቁሟል።
የሁዋዌ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ቻርልስ ዲንግ በበኩላቸው ድርጅቱ በኢትዮጵያ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
ከወር በፊት ድርጅቱ ሚኒስቴሩ እንዲጠቀምበት ‘የቪዲዮ ኮንፍረንስ’ መሳሪያ ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል።
በቀጣይም ድርጅቱ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንደሚቆም ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አረጋግጠዋል።
ድርጅቱ ከዚህ በፊትም ለሌሎች የመንግስት ተቋማት ድጋፍ ማድረጉን ጠቁመው፤ ”ማህበራዊ ኃላፊነቱን መወጣቱን ይቀጥላል” ብለዋል።
ሁዋዌ በቴክኖሎጂ ልማት ዘርፍ የተሰማራ የቻይና ኩባንያ መሆኑ ይታወቃል።