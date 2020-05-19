አዲስ አበባ ግንቦት 11/2012 (ኢዜአ) ”ከሁለት ወር በላይ ክፍያ ባልፈጸሙ ደንበኞች ላይ አገልግሎት የማቋረጥ እርምጃ እወስዳለው” ሲል የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን አስጠነቀቀ።
ደንበኞች ወርሃዊ የአገልግሎት ክፍያቸውን በጊዜ ባለመፈጸማቸው ምክንያት የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝን ለመከላከል እየተከናወነ ያለውን ሥራ ፈታኝ እንዳደረገበት ነው ባለስልጣኑ ያስታወቀው።
ካሉት 570 ሺህ በላይ ደንበኞች ውስጥ ከመጋቢት 26 እስከ ሚያዚያ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ የአንድ ወር የአገልግሎት ክፍያ የፈጸሙት 28 በመቶ የሚሆኑት ብቻ እንደሆነ አስታውቋል።
ባለሥልጣኑ ዋና ዋና የአገልግሎት ተጠቃሚ ናቸው ካላቸው መካከል ሆስፒታሎች፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የግልና የመንግሰት ሆቴሎች እንደሆኑ የጠቆመ ሲሆን፤ ”ክፍያቸውንም በጊዜ የማይፈጽሙት እነዚሁ ተቋማት ናቸው” ብሏል።
የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰርካለም ጌታቸው እንደገለጹት፤ ባለሥልጣኑ በአሁኑ ወቅት ከኮቪድ-19 ቅድመ መከላከል ጋር በተያያዘ አገልግሎቱ እንዳይቋረጥ 24 ሰዓት እየሰራ ነው።
ባለስልጣኑ ለደንበኞች ተገቢውን አገልግሎት እየሰጠ ቢገኝም፣ ተገልጋዮቹ ወቅቱን ጠብቀው የአገልግሎት ክፍያ እየፈጸሙ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
በዚህም ከ2 ወር እስከ 3 ዓመት የሚደርስ ውዝፍ እዳ እንዳለባቸው ነው ዳይሬክተሯ የገለጹት።
የብዙ ጊዜ ውዝፍ ካለባቸው ተቋማት ከ64 ሚሊዮን ብር በላይ ክፍያ አለመፈጸሙን ወይዘሮ ሰርካለም ገልጸዋል።
ከውዝፍ እዳ ጋር በተያያዘ ከዋና ዋና ተቋማት እና ከመደበኛ ደንበኞቹ ከ362 ሚሊዮን ብር በላይ እንዳልተከፈለውም ባለሥልጣኑ አስታውቋል።
በመሆኑም ባለሥልጣኑ ለዋና ዋና የተቋማት ደንበኞቹ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤዎችን በተለያየ ጊዜ መላኩን ጠቅሰው፤ እስካሁን ምላሽ ባመሰጠቱ አገልግሎቱን ለማቋረጥ የሚገደድ መሆኑን ገልጸዋል።
ባለሥልጣኑ 80 በመቶ የሚሆነውን ገቢ የሚያገኘው ከደንበኞች በሚሰበስበው የአገልግሎት ክፍያ እንደሆነ የገለጹት ዳይሬክተሯ፤ ”ክፍያው በአግባቡ እስካልተፈጸመ ድረስ አገልግሎት መስጠት ያዳግተናል” ብለዋል።
የአገልግሎት ክፍያቸውን በወቅቱ የፈጸሙት ደንበኞች የማይቋረጥ የውሃ አቅርቦት እንደሚኖራቸው በመግለጽ፤ ”የአገልግሎት ክፍያቸውን ያልፈጸሙት ግን ከቅጣትና ከባንክ ወለድ ጋር እንዲከፍሉ ይደረጋል” ነው ያሉት።