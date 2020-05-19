በሰመራ ሎግያ ከተማ የድንጋይ ንጣፍ መንገድ ግንባታ እየተካሄደ ነው

ሰመራ ግንቦት 11/2012(ኢዜአ) በአፋር ክልል ሰመራ ሎግያ ከተማ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የውስጥ ለውስጥ የድንጋይ ንጣፍ መንጋድ አንባታ እየተካሄደ መሆኑን የከተማው አስተዳደር ገለጸ።
በግንባታው ከ480 ለሚበልጡ ወጣቶች የስራ እድል መፈጠሩም ተመልክቷል።
የከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አሊ መሃመድ እንደተናገሩት ከተማውን እድገት ለማፋጠን እየተከናወኑ ካሉት የመሰረተ-ልማት ስራዎች መካከል የመንገድ ግንባታ አንዱ ነው።
ለዚህም ከተማ አስተዳደሩ ከ20ሚሊዮን ብር በላይ መድቦ የአራት ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ የድንጋይ ንጣፍ መንገድ ስራ እያካሄደ ይገኛል።
የመንገዱ ግንባታ የተጀመረው ባለፈው ወር አጋማሽ እንደሆነ ያመለከቱት ከንቲባው በእስካሁን አፈጻጸሙ ከ60በመቶ በላይ መከናወኑን አስረድተዋል።
እስከተያዘው ወር መጨረሻ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብዋል።
የሎግያ ክፍለ-ከተማዋ አስተዳዳሪ አቶ ኢብራሂም መሃመድ በበኩላቸው ከድንጋይ ንጣፉ በተጨማሪ የሁለት ነጥብ አንድ ኪሎ ሜትር ጥርጊያ መንገድ እየተከፈተ መሆኑን ተናግረዋል።
ይህም የከተማው እድገት እንዲፋጠን በማነቃቀት የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚያሳድግ ይሆናል ብለዋል።
በመንገዱ ግንባታ የስራ እድል ተጠቃሚ ከሆኑት ወጣቶች መካከል አብዱ አሊ በሰጠው አስተያየት እየተሳተፈበት ካለው የመንገዱ ስራ በሚገኘው ገቢ ከስራ አጥነትና ጠባቂነት በመላቀቅ ህይወቱን ለመቀየር ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረለት ተናግሯል።
የአካባቢያቸው አቧራማ መንገድ በድንጋይ ንጣፍ ደረጃ መሰራት መጀመሩ ትየራንስፖርት አገልገሎት ለማገኘት የሚገጥማቸውን ችግር እንደሚያቃልልላቸው የገለጸችው ደግሞ የሰመራ ከተማ ነዋሪዋ ወጣት ቤቴልሄም አባተ ናት።
በመንገዱ ግንባታ ከ480 በላይ ወጣቶች የስራ እድል መፈጠር መቻሉንም የከተማው አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎቹ አመልክተዋል።