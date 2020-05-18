በመርካቶና አውቶቡስ ተራ የሚስተዋለው የሕዝብ መጨናነቅና ቸልተኝነት ለኮቪድ-19 ሥርጭት ሥጋት ፈጥሯል

አዲስ አበባ ግንቦት 10/2012 (ኢዜአ) በመርካቶና አውቶቡስ ተራ አካባቢዎች የሚፈጠረው የሕዝብ መጨናነቅና ቸልተኝነት ለኮቪድ-19 ሥርጭት ሥጋት መፍጠሩን ኢዜአ ያነጋገራቸው በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ተናገሩ።
በአዲስ አበባ የመርካቶና አውቶቡስ ተራ አካባቢዎች ወትሮም የሚንቀሳቀሰው ሕዝብ ቁጥር ከፍተኛ ነው።
ኮቪድ-19 ኢትዮጵያ መግባቱ ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮም ሕዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች እንቅስቃሴ በመቀነስና ርቀትን በመጠበቅ ጥንቃቄ እንዲደረግ ከመንግሥት በኩልም አቅጣጫ ተቀምጧል።
በዚሁ መሠረት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በገበያ ማዕከላት፣ በታክሲ ተራዎችና በሌሎች ሕዝብ በሚበዛባቸው ሥፍራዎች ግንዛቤ በመፍጠርና ድጋፍ ለሚሹ የማኅበረሰብ ክፍሎች ሀብት በማሰባሰብ ተግባር ተሰማርተዋል።
ይሁንና በመርካቶና በአውቶቡስ ተራ አካባቢዎች አብዛኞቹ የንግድ ቦታዎች አገልግሎት እየሰጡ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሚንቀሳቀሰው ሕዝብ ቁጥር ከፍተኛ እንደሆነ ተስተውሏል።
በአካባቢዎቹ ከሚንቀሳሰቀው ሕዝብ ቁጥር ከፍተኝነት ባሻገርም የመዘናጋትና የቸልተኝነት ስሜት እየታየ መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ይገልጻሉ።
እንደ ወጣቶቹ ገለጻ አካባቢዎቹ በአራት አቅጣጫዎች ነጋዴዎች የሚገቡባቸውና ከሁሉም የአገሪቷ ክፍሎች የሕዝብ ጉዞ ልውውጥ የሚበዛባቸው ናቸው።
በመሆኑም አሁን እየታየ ያለው መዘናጋትና ቸልተኝነት የወረርሽኙን ሥርጭት እንዳያስፋፋው ሥጋት እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል።
ሕዝቡ የሌሎች ቅስቀሳ ሳያስፈልገው የወረርሽኙን አስከፊነት በመረዳት ራሱንና ማኅበረሰቡን ከበሽታው እንዲከላከልም አሳስበዋል።
አስፈላጊውን ጥንቃቃ በማድረግ በተለይም አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ ረገድ ህዝቡ፣ መንግሥትና የፀጥታ አካላት እንዲያግዙም ጠይቀዋል።