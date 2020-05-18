የዓለም ጤና ድርጅት 73ኛ ዓመታዊ ጉባዔ በቪዲዮ በመታገዝ እየተካሄደ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 10/2012 (ኢዜአ) የዓለም ጤና ድርጅት የኮቪድ 19 ቫይረስን አደገኝነት 100 ሰው በበሽታው እንደተያዘ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በጉባዔው መክፈቻ ላይ ተናግረዋል።
ድርጅቱ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን አስመልክቶ በወቅቱ ፈጣን ማስጠንቀቂያ መስጠቱን በጄኔራል ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴዎድሮስ በኩል አስታውቋል።
ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምም ወረርሽኙን በተናጠል መቋቋም ስለማይቻል አገራት አቅማቸውን፣ ሀብትና ዕውቀታቸውን በማቀናጀት በጋራ መረባረብ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የሕክምና ቁሳቁሶችን በፍትሐዊነት ማከፋፈል እንደተቻለና ክትባቱ ከተገኘ በኋላ ለአገራት በእኩልነት እንዲዳረስ ድርጅቱ በትኩረት እንደሚሰራም አስታውቀዋል።
ዓለም ከኮቪድ 19 ወረርሽኝ በርካታ ትምህርት መቅሰሟንና ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ወረርሽኞችን መከላከል የሚቻለው በጋራ መሥራት ሲቻል ብቻ መሆኑን መገንዘብ መቻሉንም ጠቅሰዋል።
ጤና ለዕድገት፣ ለሰላምና ለብልጽግና መሠረት በመሆኑ ሁሉም ይህንኑ ለማረጋገጥ መትጋት እንዳለበትም ተናግረዋል።
ድርጅቱ ከኮቪድ 19 መከላከል ባሻገር በርካታ ተግባራት መከወኑን ዶክተር ቴዎድሮስ ጠቅስው በተለይ የዓለም የጤና ሽፋን ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የተሰራው ሥራ የሚያስመሰግን መሆኑን ገልጸዋል።
ኮቪድ19 “የሰውን ልጅ ሕይወት ብቻ ሳይሆን መንፈሱንም የሰበረና የደቀነው አደጋም ከፍተኛ በመሆኑ በጋራ ልንታገለው ይገባል” ብለዋል።
ዶክተር ቴዎድሮስ “ከመቼውም ጊዜ በላቀ ጤናማና ደህንነቷ የተጠበቀ ዓለም ታስፈልገናለች” ነው ያሉት።
የድርጅቱ ጉባዔ ቀደም ሲል ለሦስት ሣምንታት የሚካሄድ ቢሆንም በወቅታዊው የጤና ሥጋት ሳቢያ በሁለት ቀን ይጠናቀቃል ተብሏል።
የኮቪድ 19 ወረርሽኝ 310 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ሕይወት ሲቀጥፍ 5 ሚሊዮን ያህል ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውንም ዓለምአቀፍ መረጃዎች ያሳያሉ።