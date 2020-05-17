በአንበጣ መንጋ በምስራቅ አፍሪካ የከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለከፍተኛ አደጋ ተጋልጠዋል – ኢጋድ

አዲስ አበባ ግንቦት 9/2012 (ኢዜአ) በበረሃ አንበጣ መንጋ ምክንያት በምስራቅ አፍሪካ የከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የሚመረቱ ምርቶች ለከፍተኛ አደጋ መጋለጣቸውን የምሥራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-መንግሥታት ባለሥልጣን (ኢጋድ) አስታወቀ።
ኢጋድ ግንቦት 8 እስከ 23 ቀን 2012 ዓ.ም የበረሃ አንበጣ መንጋ በምስራቅ አፍሪካ የሚኖረው እንቅስቃሴ በምግብና በእንስሳት መኖ ምርት ላይ ይኖረዋል ተብሎ ስለሚጠበቀው ተጽእኖ የሚያሳይ ትንበያ አውጥቷል።
በምስራቅ አፍሪካ የበረሃ አንበጣ መንጋ ሁኔታ አሁንም ከባድ የሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ኢጋድ ለኢዜአ በላከው መግለጫ አስታውቋል።
በተለይም በቀጣናው የከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የሚመረቱ ምርቶች በአንበጣ መንጋ የመወረር ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ እንደሆነ ገልጿል።
በምስራቅ አፍሪካ በአሁኑ ሰአት እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ ምክንያት የአርብቶ አደር አካባቢዎች አሁንም በአንበጣ መንጋ ከፍተኛ ተጎጂ መሆናቸውን አመልክቷል።
የበረሃ አንበጣ መንጋ በምስራቅ አፍሪካ በብዛት የሚገኘው የሰብል ምርት በሌለባቸው አካባቢዎች እንደሆነም መግለጫ ነው የሚያሳየው።
ይሁንና ሰብል ያለባቸው አካባቢዎች በአንበጣ መንጋ የመወረር ሁኔታ ከፍተኛ እንደሆነና ይሄም የሆነው በኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሱዳን ባለው የነፋስ ሁኔታ ነው ተብሏል።
”በምስራቅ አፍሪካ በደቡብና በምድር ወገብ የሚገኙ አካባቢዎች ባሉ ሰብሎች ከመደበኛ በላይ ዝናብ እየጣለ ነው” ያለው ኢጋድ፤ በአካባቢዎች የተተከሉት እጽዋቶች ገና በእድገት ላይ የሚገኙ እንደሆኑም አስታውቋል።
እየተሰሩ ባሉ ጠንካራ የቁጥጥር ስራዎችና ምቹ ያልሆነ የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በምስራቅ አፍሪካ በእጭ ደረጃ ላይ የሚገኙና ሊፈለፈሉ የሚችሉ አንበጣዎች መጠን መቀነሱም ተመልክቷል።
የሚወረሩ ቦታዎች በአብዛኛው መቀነሳቸውንና በቀጣይ ሳምንታት አንበጣዎቹ ወደነበሩባቸው መደበኛ አካባቢዎች ይመለሳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ በትንበያው ላይ ተጠቅሷል።
በአሁኑ ሰአት በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና የበረሃ አንበጣ መንጋ ለመራባት ያለው ምቹ ሁኔታ ከጥር እስከ መጋቢት ወር 2012 ዓ.ም ከነበረው አንጻር ዝቅተኛ እንደሆነም ተገልጿል።
የደቡብ ሱዳን ሰሜናዊ ክፍል፣ ምዕራብና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ደቡብ ምዕራብ ኬንያ የአየር ንብረት ሁኔታ ለበረሃ አንበጣ መራባት ከፍተኛ ምቹ ሁኔ እንደሚፈጥር ነው ኢጋድ ያስታወቀው።
በተለይም ደቡብ ሱዳን ያላት የአየር ንብረት ለውጥና የስነ ምህዳር ሁኔታ ይበልጥ ለበረሃ አንበጣ መወረር ያጋልጣታል ተብሏል።
አሁን በምስራቅ አፍሪካ ያለው የስነ ምህዳር ሁኔታ በእድገት ላይ ላሉ እጽዋቶች መልካም አጋጣሚን መፍጠሩን የኢጋድ መግለጫ ያትታል።