የሰላሌ ዩኒቨርስቲና የኢስት ሲሚንት ኢንድስትሪ ምርት አከፋፋይ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች ድጋፍ አደረጉ

ፍቼ ግንቦት ዐ9/2ዐ12/ኢዜአ/ የሰላሌ ዩኒቨርስቲና የኢስት ሲሚንት ኢንድስትሪ ምርት አከፋፋይ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በኮረና ቫይረስ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች 4ነጥብ 5 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የቁሳቁስ ድጋፍ ዛሬ አስረከቡ ።
የሰላሌ ዩኒቨርስቲ የማህበረሰብ አገልግሎት የሁለት ነጥብ አምስት ሚሊየን ብር ግምት ያለው 662 ኩንታል የምግብ ድጋፍ አበርክቷል ።
የኢስት ሲሚንት ኢንዱስትሪ ምርት አከፋፋይ ብዙአለም ኪድስ አጠቃላይ ንግድ ባለቤት አቶ አለም ወርቅ ጥበቡ ደግሞ ሁለት ሚሊየን ብር ግምት ያለው የምግብ፣ የህክምና መሳሪያዎችና የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች አበርክተዋል ።
ድጋፉ በኮረና ቫይረስ ምክንያት እንቅስቃሴ ለተገደበባቸው የአብነት ትምህርት ቤት የቆሎ ተማሪዎች ፣ ለሁለት የአረጋውያን መጦሪያ ማእከላት የቅርብ ደጋፊ ለሌላቸው ወገኖች የሚውል ነው።
በፍቼና በገብረ ጉራቻ ከተሞች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችም የድጋፉ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ ተብሏል ።
የምግብና የቁሳቁስ ድጋፉ በቫይረሱ ስርጭት ምክንያት ለከፋ ችግር ይጋለጡ የነበሩ ሶስት ሺህ የሚሆኑ ችግረኛ ወገኖችን የሚታደግ መሆኑን የገለፁት የዞኑ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የግብረ ሀይሉ አባል አቶ አስፋው ደፋሩ ናቸው ።
የሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ቀወስጥዎስ እንደገለፁት ድጋፉ በህብረተሰቡ ውስጥ የቆየውን የመረዳዳትና የመተጋገዝ ባህል የሚያጐለብት ነው ።
የሰላሌ ዩኒቨርስቲ የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ኘሬዚዳንት ዶክተር እሸቱ ወንድሙ በበኩላቸው ዩኒቨርስቲው የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ሊያቃልሉ የሚችሉ የጥናትና የምርምር ስራዎችን ከማከናወን በተጨማሪ በችግር ጊዜ ከህብረተሰቡ ጐን በመሰለፍ አጋርነቱን በተግባር ማረጋገጡን ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ።
ብዙአለም ኪድስ አጠቃላይ ንግድ ባለቤት አቶ አለም ወርቅ ጥበቡ እንዳሉት ደግሞ በኮረና ቫይረስ ምክንያት የገጠመው ችግር እንዲቃለል የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል የአቅሙን ያህል በመረዳዳትና በመተጋገዝ ለወገኑ መድረስ አለበት ብለዋል ።
ድጋፉ በዞኑ አስተዳዳሪና የኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረ ሀይል ሰብሳቢ አቶ እንዳሻው ብርሃኑ በኩል ለተረጂዎቹ እንዲደርስ ዛሬ ርክክብ ተደርጓል ።