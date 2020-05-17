በደብረብርሃንና በወልዲያ በ205 ሚሊዮን ብር ወጪ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እየተከናወኑ ነው

ደብረ ብርሃን/ ወልዲያ/ ኢዜአ ግንቦት 9/2012 በደብረ ብርሃንና ወልዲያ ከተሞች በ205 ሚሊዮን ብር ወጪ የነዋሪዎችን የልማት ጥያቄ የሚመለሱ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በመካሔላይ እንደሚገኙ የከተማ አስተዳደሮቹ ገለፁ።
በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የቤቶችና ኮንስትራክሽን የግንባታ ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ መኮነን አስፋው ለኢዜአ እንደገለፁት የከተማዋን የመሰረተ ልማት አቅርቦት ክፍተት ለመሙላት በ117 ሚሊየን ብር ወጪ ግንባታዎች እየተከናወኑ ነው።
እየተገነቡ ከሚገኙ 33 የልማት ፕሮጀክቶች መካከል 19 ግንባታቸው ተጠናቀው ለአገልግሎት መዘጋጀታቸውን ጠቅሰዋል።
ከመሰረተ ልማት ስራዎቹ መካከል ድልድዮች፣ የአስፓልት መንገድ ፣ የእንስሳት ማድለቢያና ማራቢያ ሸዶች፣ የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ መንገድ ስራ፣ የጠጠር መንገድ ግንባታና ሌሎች ይገኙበታል።
የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎቹ የከተማዋን ነዋሪዎች የረጅም ጊዜ የመሰረተ ልማት ጥያቄ መመለስ ያስቻሉ መሆናቸውን ጠቅሰው የስራ እድል በመፍጠርም ዜጎችን ተጠቃሚዎች በማድረግ ላይ ናቸው ።
በከተማው ተደራጅተው በመንገድ ልማት ከተሳተፉት መካከል ወጣት ደጀኔ ይርጋ ሸዋ በሰጠው አስተያየት በማህበር ተደራጅተው 242 ሜትር የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ ስራ በማከናወን ላይ ናቸው ።
አንድ መለስተኛ ድልድይ ግንባታ በአራት ነጥብ አራት ሚሊዮን ብር ኮንትራት ወስደው እየሰሩ መሆናቸውን አያይዞ ገልጿል ።
“ከተማ አስተዳደሩ ባመቻቸልን የስራ እድል በማህበር ተደራጀተን በመስራታችን የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ሊያደርስብን የሚችለውን ኢኮኖሚያዊ ጫና እንድንቋቋም አግዞናል” ያለችው ደግሞ ወጣት ብስኩት እማመይ ናት።
በተመሳሳይ በወልዲያ ከተማ ካለው የመሬት አቀማመጥ የተነሳ በከተማዋ በክረምት ወቅት ሊደርስ ከሚችለው ጎርፍ ለመከላከል በ88 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር የልማት ስራ እየተከናወነ ነው።
የከተማው አገልግሎት ጽህፈት ቤት የመሰረተ ልማት ቡድን መሪ አቶ ሳምሶን ደጉ እንደገለጹት ከተማዋ በሶስት አቅጣጫ በተራራ የተከበበች በመሆኗ በክረምት ወቅት ለጎርፍ የተጋለጠች ነች።
በመሆኑም ችግሩን ለመቋቋም በየዓመቱ ከተራራው የሚወርደውን ጎርፍ ለመከላከል የሚያስችል የመንገድ፣ የውኃ መውረጃ ቦይ፣ ክትርና ሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎች ይከናወናሉ።
በዚህ በጀት ዓመትም 25 ነጥብ 5 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የውሃ ማፋሰሻ ቦይ፣ የመሸጋገሪያ ድልድይ፣ የጌጠኛ መንገድ ንጣፍ ስራና የጠጠር መንገዶች እየተገነቡ መሆናቸውን ገልፀዋል።
የመንገድ ግንባታው የመብራትና የውሀ መስመር ዝርጋታን ያካተተ በመሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች መሰረታዊ ችግር የሚፈታ መሆኑን ተናግረዋል።
የከተማው ነዋሪ አቶ ሲሳይ ደምሴ እንደገለፁት በክረምት ወደ ሰፈራቸው አምቡላስም ሆነ ሌላ መኪና መግባት ስለማይችል የታመመ ሰውና ወላድ እናቶችን በሸክም ወደ ጤና ተቋም ለማድረስ ይገደዱ እንደነበር ጠቅሰዋል።
አሁን ግን በኮብል ስቶን ንጣፍ መንገዱ በመገንባቱ ባጃጆች ተመድበው እንዲሰሩ መደረጉ ችግሩ መቃለሉን ተናግረዋል።
በከተሞቹ እየተከናወኑ የሚገኙት የመሰረተ ልማት ስራዎች ከአለም ባንክ፣ ከክልል መንግስትና ከከተሞች ገቢ በሚሰበሰብ ሃብት ነው ተብሏል ።