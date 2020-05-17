ፕሬዝደንት ሣህለወርቅ አነስተኛ ገቢ ላላቸው የእስልምና እምነት ተከታዮች ስጦታ አበረከቱ

አዲስ አበባ ግንቦት 9/2012 (ኢኤአ) ፕሬዝደንት ሣህለ ወርቅ ዘውዴ ዛሬ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ መሳለሚያ እህል በረንዳ አካበቢ በመገኘት አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የእስልምና እምነት ተከታዮችን የጠየቁ ሲሆን ስጦታም አበርክተዋል፡፡
የበግ፤ሩዝ፤ዱቄት፤ዘይት እና ቴምር ስጦታ ያበረከቱት ፕሬዝዳንቷ “እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል: በችግር ጊዜ የመረዳዳት እና የመደጋገፍን አስፈላጊነት ያሳሰቡ ሲሆን ”ለአንድ ወቅት ብቻ ሳይሆን ጠንካራ ባህላችን እናድርገው” ብለዋል፡፡
ከእነርሱም መካከል የበርካታ ቤተሰብ ኃላፊነት ያለባቸውና ኑሮአቸውን በብዙ ችግር የሚመሩ እማወራዎችን አነጋግረዋል::
ወቅታዊውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከልም መንግሥት የሚያወጣቸው መመርያዎችን ማክበር እንደማያስፈልግና የህክምና ባለሙያዎችን ምክር በተጠናከረ ሁኔታ መተግበር እንደሚገባ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በአዲስ ከተማ ከፍለ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ከአንድ ሶስተኛው በላይ ማለትም ዘጠና ስምንት ሺ የሚሆኑት በከፍተኛ ችግር ላይ ያሉና ድጋፍ የሚሹ ሆነው መለየታቸውን ከክፍለ ከተማው የተገኘው መረጃ ይጠቁማል፡፡ምንጭ-ፕሬዝዳንት ፅህፈት ቤት