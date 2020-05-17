በደብረብርሀን የሚገኘው የአኩፋዳ ማይክሮ ፋይናስ ማሀበር አባላት ደም ለገሱ

ደብረብርሀን (ኢዜአ) ግንቦት 9/2012. በደብረብርሃን ከ1ሺህ በላይ የአኩፋዳ ማይክሮ ፋይናስ ተቋም አከስዮን ማህበር አባላት በአካባቢው ያጋጠመውን የደም እጥረት ለመቅረፍ ደም መለገስ ጀመሩ ።
የአክስዮን ማህበሩ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ካሳሁን ደግፍ እንደገለጹት ማህበራቸው የአገሪቱን ልማት በገንዘብ አቅርቦት በመደገፍ የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ላይ ነው ።
ከዚሁ ጎን ለጎን በአሁኑ ወቅት የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የደም ለጋሾች ቁጥር በመቀነሱ የመንግስትን ጥሪ በመቀበል የማህበሩ አባላት ከትናንት ጀምሮ ደም መለገስ ጀምረዋል ።
ደም ለመለገስ ቃል የገቡ የማህበሩ አባላት ቁጥር ከ1 ሺህ በላይ ሲሆኑ በመጀመሪያው እለት ብቻ 100 አባላት ደም ለግሰዋል ።
አባላቱ በተከታታይ ቀናት የደም ልግሳ ፕሮግራሙ እንደሚቀጥሉበት አቶ ካሳሁን ገልፀው ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም የማህበሩ አባላት አርአያነት ያለው ተግባር እንዲከተሉ ጥሪ አቅርበዋል ።
ቀሲስ ሽፈራው አስራት የተባሉ የማህበሩ አባል በሰጡት አስተያየት ከማህበራቸው በቀረበላቸው ጥሪ መሰረት በደም እጦት ምክንያት የሰው ህይወት እንዳይጠፋ በፈቃደኝነት መለገሳቸውን ተናግረዋል ።
የደብረ ብርሀን ደም ባንክ አገልግሎት ኃላፊ አቶ ክፍሌ ክፈተው እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ በመከሰቱ የደም እጥረት አጋጥሞ እንደነበር አውስተዋል።
መንግስት “በደም እጦት አንድም ሰው መሞት የለበትም” በሚል መርህ የደም ልገሳ ጥሪ በማቅረቡ አሁን ላይ የደም ለጋሾች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንዲመጣ መነቃቃት ፈጥሯል ።
ይህንኑ ተከትሎ በሚያዚያ ወር ብቻ 577 ዩኒይት ደም በመሰብሰብ በዞኑ ስር ለሚገኙ የጤና ተቋማት ማቅረብ እንደተቻለ አስረድተዋል ።
በተለይም በማህበራትና በሌሎች አደረጃጀቶች የሚሳተፉ አባላት በቡድን እየመጡ ደም መለገሳቸው አቅርቦቱ ዘላቂ ስለሚያደርገው ሊበረታታ ይገባል ብለዋል።
በበጀት አመቱ 5 ሺህ 760 ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ታቅዶ እስከ አሁን ድረስ በተደረገው ጥረት ከ3 ሺህ 560 ዩኒት ደም በላይ መሰብሰቡን ከባንኩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።