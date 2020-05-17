የተቋረጠው ትምህርት ሲቀጥል ጫና እንዳይፈጥር የሚያስችል ጥናት እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 9/2012 (ኢኤአ) በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ መከሰት ሳቢያ የተቋረጠው የትምህርት ዘመን በምን መልኩ መቀጠል እንዳለበት የሚያጠና ቡድን ተደራጅቶ እየተሰራ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ኢትዮጵያ መግባቱን ተከትሎ ከተወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ አንዱ የትምህርት ቤቶች መዘጋት ሲሆን ከመጋቢት መጀመሪያ አንስቶም በአገሪቱ ያሉ ትምህርት ቤቶች ዝግ ሆነው ቆይተዋል።
የትምህርት ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ወይዘሮ ሐረጓ ማሞ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ በወረርሽኙ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ላልተወሰነ ጊዜ ዝግ እንዲሆኑ በመወሰኑ ተማሪዎች በሬዲዮና ቴሌቪዥን እየተማሩ ይገኛሉ።
”ትምህርት በሬዲዮና በቴሌቪዥን መሰጠቱ ሙሉ በሙሉ መምህሩን የሚተካ ባይሆንም ተማሪዎች ከትምህርት ውጪ እንዳይሆኑ ያስችላል” ብለዋል።
“ተማሪዎች ይህን ጊዜ እንደ እረፍት መቁጠር የለባቸውም ” ያሉት ወይዘሮ ሐረጓ፤ የሬዲዮና ቴሌቪዥን መርሃ-ግብሩን ከመከታተል ባለፈ ደብተርና መጽሐፍት እንዲያነቡም መክረዋል።
አሁን የተፈጠረው ችግር አልፎ ተማሪዎች ወደ መደበኛ ትምህርታቸው በሚመለሱበት ወቅት ጫና ሳይፈጠርባቸው የባከነውን ጊዜ ማካካስ የሚቻልበት መንገድ እየተጠና መሆኑን ተናግረዋል።
ትምህርት በሚጀመርበት ወቅት መደረግ ስላለባቸው ጉዳዮች የሚያጠና ቡድን ተደራጅቶ ጥናት እያደረገ ሲሆን በጥናቱ መሰረት ዝርዝር የአፈጻጸም ዕቅድ ተዘጋጅቶ ወደስራ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የጥናት ውጤቱ ጊዜው ሲድርስ የሚገለጽ መሆኑንም አመልክተዋል።
ተማሪዎች ነባራዊ ሁኔታውን በመገንዘብ ራሳቸውን ከቫይረሱ ተጋላጭነት እንዲጠብቁና ከትክክለኛ ምንጭ የሚወጡ መረጃዎችን በመከታተል የሚሰጧቸውን ምክሮች እንዲተገብሩም አሳስበዋል።
ወላጆችም ልጆቻቸውን በመምከርና በቤት ውስጥ እንዲቆዩ በማድረግ ተጋላጭነታቸውን መቀነስ እንዳባቸው አስገንዝበዋል።
የፈጠራ ዝንባሌ ያላቸው ተማሪዎችም ጊዜያቸውን ለፈጠራ በማዋል መትጋት እንዳለባቸው ወይዘሮ ሐረጓ አመልክተዋል።