አዲስ አበባ ግንቦት 9/2012 (ኢኤአ) ተማሪዎቹ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያግዙ ፈጠራዎችን አበረከቱ።
ኢዘዲን ከሚል የ12ተኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን እስካሁን ድረስ 13 ፈጠራዎችን በባለቤትነት ማስመዝገብ መቻሉን ተናግሯል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ አራት ፈጠራዎችን መስራቱን ገልጿል።
ለፈጠራ ስራዎቹ የሚሆኑ መሰረታዊ እውቀቶችን ከትምህርት ቤት እንደሚያገኝ እንዲሁም ተጨማሪ መረጃዎችን ከተለያዩ ድረ-ገጾች እንደሚያገኝ ጠቁሟል።
ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የሰራው ለመተንፈስ የሚረዳ መሳሪያ በቅርቡ እንደሚተዋወቅ የገለጸው ተማሪ ኢዘዲን፤ አካላዊ ርቀትን ያለመጠበቅ ችግር ሲኖር ምልክት የሚሰጥ መሳሪያ መፍጠር እንደቻለም ተናግሯል።
ከወልቂጤ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ጋር በመሆን ካለእጅ ንክኪ በኤሌክትሪክና በእግር በመርገጥ የሚሰራ የእጅ መታጠቢያ መሰራቱንና ይህም ወደምርት ተሸጋግሮ በአዲስ አበባና በወልቂጤ ከተማ ለገበያ መቅረቡን አስረድቷል።
ከትምህርት ሚኒስቴርና ከስቴም ፓወር ጋር በመተባበር የሰራው እጅ ላይ የሚደረግና እጅን ወደፊት በምናስጠጋበት ወቅት ምልክት የሚሰጥ መሳሪያም የሰራ ሲሆን ይህም በማሳያነት የተሰራ ነው።
‘አፊያ’ ብሎ የሰየመውን ይህን መሳሪያ በተሻለ ዲዛይን ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ተማሪ ኢዘዲን ተናግሯል።
የ11ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ሌላው የፈጠራ ባለቤት አቤኔዘር ዳንኤል የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያግዙ ሶስት ፈጠራዎቸ አሉት።
ሁለቱ ያለኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰሩ የሞባይል መተግበሪያዎች ሲሆኑ ለትምህርት መረጃ መለዋወጫነት የሚያግዝ ድረ-ገፅም ሰርቷል።
ስለኮሮና መረጃ የሚሰጥና የኢንተርኔት አገልግሎት ሳያስፈልገው በኦፍላይን የሚሰራ የሞባይል መተግበሪያና ከአንደኛ ደረጃ እስከ መሰናዶ ያሉ ተማሪዎች እንዲሁ ካለኢንተርኔት መፃህፍትን ማግኘት የሚያስችላቸው የሞባይል መተግበሪያ ነው ተማሪው መፍጠር የቻለው።
ድረ-ገፁም የትምህርት መረጃ መለዋወጫ ሲሆን እንደማህበራዊ ትስስር ገጾች ሁሉ ተማሪዎች መልዕክት መለዋወጥ የሚችሉበት እንደሆነ ያስረዳል።
ተማሪዎቹ በቤተ-ሙከራ የታገዘ ትምህርት እየተሰጠ መሆኑና የፈጠራ ሃሳብ ያላቸውን ሰዎች የሚያበረታቱ የመንግስትና የግል ተቋማት መኖር ለፈጠራ ባለቤቶች ትልቅ ስንቅ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
የፈጠራ ስራዎች መክነው እንዳይቀሩና ወደስራ መፍጠሪያነት እንዲሸጋገሩ የተጀመሩ ስራዎች እንዲጠናከሩ ጠይቀዋል።