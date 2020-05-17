ማህበሩ ከ250 ሺህ ብር በላይ የኪራይ ቅነሳና 70 ለሚሆኑ አረጋውያን የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

ሀዋሳ ኢዜአ ግንቦት 09/2012.በሀዋሳ ከተማ የሚገኘው ሸንኮሩ ተክሌና ቤተሰቦቹ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከኮሮና ቫይረስ መከሰት ጋር ተያይዞ ከ250 ሺህ ብር በላይ የኪራይ ቅነሳና ለ70 ችግረኛ ወገኖች የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ ።
የማህበሩ ሥራ አስኪያጅ ወይዘሮ ዝናሽ አብርሀም እንዳሉት ድጋፉን ያደረጉት ለወገኖቻቸው ያላቸውን ኢትዮጵያዊ ፍቅር ለመግለፅና የመተጋገዝ እሴትን አጠናክሮ ለማስቀጠል በማሰብ ነው ።
በማህበሩ ሕንፃ ላይ ተከራይተው ለሚሰሩ ነጋዴዎች የሁለት ወር ኪራይ 259 ሺህ 904 ብር ነፃ እንዲሆኑ አድርጓል ።
በተጨማሪም 40 ሺህ ብር ወጪ በማድረግ 70 የገቢ አቅማቸው ዝቅተኛ ለሆኑና በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለችግር ተጋላጭ ለሆኑ አረጋውያን የምግብና የንፅሕና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል።
እንደ ወይዘሮ ዝናሽ ገለፃ ማህበሩ ከዚህ ቀደም በከተማ አስተዳደሩ በኩል ለሚከናወን ኮሮናን የመከላከል ተግባር ድጋፍ ያደረገ ሲሆን በአጠቃላይ የ359 ሺህ 904 ብር እገዛ አድርጓል ብለዋል።
የማህበሩ ሕንፃ ተከራዮችም ከ26 ሺህ ብር በላይ በማሰባሰብ ለአረጋዊያኑ ተጨማሪ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን በሀገር ደረጃ እየተካሄደ ባለው የደም ልገሳ መርሀ-ግብር በመሳተፍ ደም ለግሰዋል።
የሀዋሳ ከተማ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ኃላፊና የግብረ ሀይሉ ሀብት አሰባሰቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አፈወርቅ አለማየሁ እንዳሉት የከተማ አስተዳደሩ ወረርሽኙን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተለያዩ ተግባራት በማከናወን ላይ ይገኛል ብለዋል ።
ከባለሀብቶች ጋር በመቀናጀት በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኙ ወገኖች ድጋፍ እየተደረገ ሲሆን ማህበሩ ላበረከተው አስተዋፅኦ ምስጋና አቅርበዋል ።
ከሕንጻው ተከራይ ነጋዴዎች መካከል ወይዘሮ እመቤት ማሞ በሰጡት አስተያየት ማህበሩ የሁለት ወር ኪራይ መቀነሱ እኛም ለበጎ ተግባር እንድንነሳሳ አድርጎናል ብለዋል፡፡
ደም ከመለገሳቸው በተጨማሪም ለአረጋውያን ባቅማቸው ድጋፍ ማድረጋቸውን የገለፁት ወይዘሮ እመቤት እርስ በርስ መደጋገፉ ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚገባ አመልክተዋል፡፡
ድጋፍ ከተደረገላቸው አረጋውያን መካከል ወይዘሮ ከበቡሽ መኮንን እንዳሉት በአነስተኛ የጠላ ንግድ እንደሚተዳደሩና የሚደግፋቸው ሰው ከጎናቸው እንደሌለ ተናግረዋል፡፡
አሁን ላይ ገቢያቸው መቀነሱን የጠቆሙት ወይዘሮ ከበቡሽ ስለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል ፡፡