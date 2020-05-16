በጉጂ ዞን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 23 ሺህ በጎ ፈቃደኞች ተሰማሩ

ነገሌ ግንቦት 8/2012 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በ23 ሺህ በጎ ፈቃደኞች የግንዛቤ ማሳደጊያ ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን የዞኑ ሴቶች፣ ወጣቶችና ሕፃናት ጉዳይ ጽሕፈት ቤት ገለጸ፡፡
የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊና የኮሮና መከላከል ግብረኃይል አባል ወይዘሮ ሰዓዳ ኩሉ የቫይረሱን ሥርጭት በማስተማር ለመከላከል ከተሰማሩ በጎ ፈቃደኞች መካከል ግማሽ ያህሉ ሴቶች መሆናቸውን ተናግረዋል።
“ከመንግሥትና ጤና ባለሙያዎች መልዕክቶችና ማስጠንቀቂያዎች ቢተላለፉም ቫይረሱን የመከላከል ግንዛቤ ዝቅተኛ በመሆኑ በዞኑ ሕዝብ ዘንድ መዘናጋት ይታያል” ብለዋል።
የአካል ንክኪ፣ መተቃቀፍና መጨባበጥ ላይ ጊዜያዊ ክልከላና ዕገዳ ቢጣልም በተለይም በገጠሩ አካባቢ ተግባራዊ እንዳልሆነ ጠቁመዋል።
ወይዘሮ ሰዓዳ እንዳሉት ቫይረሱ የሚተላለፈው በነዚሁ መንገዶች በመሆኑ የኅብረተሰቡን አመለካከትና የአስተሳሰብ ግንዛቤ ማሳደግና የንጽሕና መስጫ አቅርቦት የበጎ ፈቃደኞቹ የዕለት ተዕለት ሥራ ሆኗል፡፡
በጎ ፈቃደኞቹ የነገሌ አዶላ ወዩና ኦዶ ሻኪሶ ሦስት ከተሞችን ጨምሮ በዞኑ 17 ወረዳዎች ቤት ለቤት በመዘዋወር በማስተማር ላይ ናቸው ብለዋል።
የነገሌ ከተማ ነዋሪና በጎ ፈቃደኛ ወጣት ቤዛዊት ፍቃዱ በሰጠችው አስተያየተ ከአምስት ጓደኞቿ ጋር ቤት ለቤት በመዘዋወር ለ500 የቤተሰብ አባላት የግንዛቤ ማሳደጊያ ትምህርት መስጠታቸውን ተናግራለች።
በሀገሪቱ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በየቀኑ ቢጨምርም በጥንቃቄና በመከላከል ሥራ ላይ ግን መዘናጋት እንደሚታይም ገልጻለች።
በተለይም “ሀበሻን አይነካም፣ አመጋገባችን የተለየ ነው፣ እስካሁን በሀገራችን የሞተ የለም” የሚሉ የተሳሳቱ የንግግር ልውውጦች መስማቷን ጠቅሳለች፡፡
የዚሁ ከተማ ነዋሪ አቶ ናስር አብደላ አሬሮ፤ “ቫይረሱ ብሔር፣ ልጅ፣ አዋቂ፣ ጾታና ሃይማኖት የማይለይ በመሆኑ ሁላችንም በጋራ የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ጭምር መከላከል አለብን” ብለዋል፡፡
የቫይረሱ አደገኛነት በየቀኑ ቢገለጽም ኅብረተሰቡ ከንክኪ ራሱን በማራቅ የጤና ሥጋቱን ለመከላከል ያደረገው ጥረት የአንድ ሰሞን ብቻ እንደነበርም ጠቁመዋል።
ከግንዛቤ ማሳደጊያ ትምህርቱ ጎን ለጎን ሳኒታይዘር፣ ሣሙና፣ አልኮልና ሌሎች የንጽሕና መስጫዎችንም ለገጠሩ ሕዝብ በበጎ ፈቃደኞቹ አማካኝነት መቅረቡም ተመልክቷል፡፡