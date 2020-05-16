የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ተባባሪ እንጂ አስቸጋሪ መሆን ተገቢ አይደለም-አስተያየት ሰጪዎች

አዲስ አበባ ግንቦት 08/2012 መንግስት ህዝቡን ከኮሮና ቫይረስ ለማዳን በሚያደርገው ጥረት ህብረተሰቡ ተባባሪ እንጂ አስቸጋሪ መሆን እንደማይገባ ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለፁ፡፡
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተስተዋለ የመጣው የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ የሌላቸውና በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ሳይኖራቸው በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች የመዘናጋት ማሳያዎች ናቸውም ብለዋል፡፡
የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በመንግስት በኩል የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ የተቀመጡ ክልከላዎች በትክክል ተግባራዊ እየተደረጉ እንዳልሆነም ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የሚናገሩት፡፡
መንግስት በብዙ መንገድ ህዝቡን ከኮሮና ቫይረስ ለመታደግ ብዙ ርቀት ተጉዞ እየሰራ ቢሆንም ህብረተሰቡ ተባባሪ እየሆነ አይደለም ያሉት አቶ መሃመድ ተማም ናቸው፡፡
ከመንግስት የሚወጡ መመርያዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ምክርና ከጤና ባሉያዎች የሚሰጡ ማስጠንቀቂያዎችን ህብረተሰቡ ተግባራዊ ማድረግ ካልቻለ ለከፋ ችግር ሊዳርግ እንደሚችልም ነው አቶ መሃመድ የተናገሩት፡፡
ዶ/ር ተክሉ ካሱ የተባሉ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በመንግስት ደረጃ እየወጡ ያሉ መመርያዎች አድንቀው፤ አፈፃፀም ላይ ግን ትልቅ ክፍተት ማስተዋላቸው ይናገራሉ፡፡
አንዳንድ ስርጭቱ አስጊ ባለሆነበት ቦታ ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር ሲደረግ የሚታይ ሲሆን በተቃራኒው መጨናነቅ የሚበዛቸው ቦታዎች ላይ መዘናጋት ይስተዋላል ብለዋል፡፡
ይህንን ለማስቀረት በታክሲና አውቶብስ ሰልፎችና የገበያ ቦታዎች ላይ ያለውን ቁጥጥር በማጥበቅ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንደሚገባም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡
ትራንስፖርት ላይ የሚስተዋለው መጨናነቅ ት/ቤቶች ቢዘጉም መምህራንና ተማሪዎች ግን ከቤት ውጪ መሆናቸውን ጠቅሰዋል፡፡
እንዲሁም ሲቪል ሰርቫንቱ በቤት እንዲሰራ ቢታዘዝም በተመሳሳይ ከበየት ውጭ እያሳለፈ እንዳለ ተናግረው በዚህ ላይ “መንግስት የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ ይገባል” ብለዋል፡፡
ስርአት ለማስከበር የተሰማሩ የፀጥታ አካላትም በቂ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ቢሰጣቸው የተሻለ እገዛ እንደሚያደርጉ ጠቁመዋል፡፡
ሌላኛዋ አስተያየት ሰጪ ወ/ሮ ፋሲካ እንየው በበኩላቸው አንዳንድ ሰዎች በሚገርም ሁኔታ ምንም እንዳልተፈጠረ እንደበፊቱ ትራንስፖርት ላይ እየተጋፋ ሲገባ ማስተዋላቸው ይናገራሉ፡፡
በጣም የፈሩ፣ የሚጠነቀቁና፣ ቫይረሱ ቢኖርም ምንም የማይመስላቸውና ቫይረሱ በኢትዮጵያ ስለመኖሩ የሚጠራጠሩ ሶስት አይነት ሰዎች ማሰተዋላቸው ነግረውናል፡፡
የኮሮና ቫይረስ የያዘው ሰው በምርመራ ካልሆነ በስተቀር በማየት ማወቅ ሰለማይቻል ህዝቡ በየትኛውም ቦታ በሚያደርገው እንቅስቃሴ መጠንቀቅ አለበት ብለዋል፡፡
ህብረተሰቡ ለራሱ ሲል ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር ተግባራዊ በማድረግ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ከመንግስት ጎን ሊቆም እንደሚገባም ነው የተናገሩት፡፡
በአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ በኩል ከፀጥታ አካላት ጋር ብቻ ሳይሆን ከሁሉም የህብረተሰብ አካላት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመግታት በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን የነገሩን ምክትል ቢሮ ሃላፊው ዶ/ር ሳሙኤል ናቸው፡፡