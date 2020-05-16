በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር የሚገመት የምግብና ቁሳቁሰ ድጋፍ ተደረገ

ነገሌ ግንቦት 8/2012 (ኢዜአ) በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ በጎርፍ አደጋ ለተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር የሚገመት የምግብና ቁሳቁሰ ድጋፍ ተደረገ፡፡
በወረዳው ሰሞኑን የጣለው ከባድ ዝናብ ወንዝ ሞልቶ ባስከተለው ጎርፍ በ13 ቀበሌዎች የሚኖሩ ከ50 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች መፈናቀላቸውን በወቅቱ ተገልጿል።
ይህን ተከትሎም ለተፈናቃዮች የሚሆን ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ሰብዓዊ ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል።
የገላና ወረዳ ዋና አሰተዳዳሪ አቶ ግርማ ህረባዬ የዞንና የወረዳዎች ከፍተኛ አመራር ለተጎጂዎች አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት ከጎናቸው በመሆናቸው አመስግነው፤ በዘላቂነት ህዝቡን ለማቋቋምና ለችግሮቹ መፍትሔ ለመስጠት እንደምትሰራ አስታውቀዋል፡፡
ተጎጂዎቹ እስኪቋቋሙ ድረስ የሚደረግላቸው ድጋፍ አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል።
በዞኑ ወረዳዎች የሚገኙ አስተዳዳሪዎችም ያሰባሰቡትን ቁሳቁሶችን ለተጎጂዎቹ ካስረከቡ በኋላ ወደፊትም ይህንን ድጋፍ በማጠናከር ከህዝቡ ጎን እንደሚሆኑም ተናግረዋል፡፡
የምዕራብ ጉጂ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ ቡኖ በበኩላቸው” በዚህ የተፈጥሮ አደጋ ተጋላጭ የሆኑትን ወገኖቻችንን ለመታደግ ወደ አራት ኮሚቴዎችን አዋቅረን እየሰራን ነው “ብለዋል።
ተጎጂዎቹ እራሳቸውን ችለው እሰኪቋቋሙ ከህዝብም ሆነ በመንግስት በኩል የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል፡፡
ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መንግስትና ህዝብ ችግራቸውን በመረዳት በአጭር ጊዜ ውስጥ እነሱን ለመታደግ በአካል ተገኝተው ጉብኝት ስላደረጉላቸው ሰብዓዊ ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።