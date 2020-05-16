በአዲስ አበባ በ789 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የቃሊቲ የከተማ አውቶብስ ዴፖ ተመረቀ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 8/2012(ኢዜአ) በአዲስ አበባ በ789 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የቃሊቲ የከተማ አውቶብስ ዴፖ ዛሬ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ።
ዴፖው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተመርቆ ዛሬ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል።
ኢንጂነር ታከለ በምረቃው ላይ ባደረጉት ንግግር ዴፖው የብዙሃን ትራንስፖርቱን ለማዘመንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
በቀጣይም በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ተመሳሳይ ዴፖዎች እንደሚገነቡ ምክትል ከንቲባው ገልጸዋል።
በአስተዳደሩ የሚገነቡ ፕሮጀክቶች አርሶ አደሩን ከማፈናቀል የጸዱና በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ይደረጋልም ነው ያሉት።
የመዲናዋ ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር አወቀ ኃይለማርያም ዴፖው ሥራ ሲጀምር ለብዙሃን ትራንስፖርት መሳለጥ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተናግረዋል።
ዴፖው የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ህንጻዎችን አካትቶ ከአንድ ማዕከል ስምሪት የሚሰጥበት መሆኑንና ዘመናዊና ዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መልኩም መገንባቱን አስረድተዋል።
ለግንባታው 789 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገበት ጠቅሰው፤ በአንድ ጊዜ ከ250 እስከ 300 አውቶብሶችን ማቆም የሚችልና የብዙሃን ትራንስፖርቱን የሚያዘምን ነው ብለዋል።
ለአውቶቡሶች በቴክኖሎጂ የተደገፈ የጋራዥ አገልግሎት ፣ የእጥበትና የነዳጅ አቅርቦት እንዲሁም ዘመናዊ የአስተዳደር ህንጻ ያለውና በአንድ ጊዜ ለ19 አውቶቡሶች የጥገና አገልግሎት የሚሰጥ ዘመናዊ ዴፖ መሆኑም ተገልጿል።
ግንባታው በሲ ኤስ ሲ ኢ በተሰኘ የቻይና የግንባታ ተቋራጭ የተገነባ ሲሆን፤ የማማከር ሥራው ደግሞ ኢ ቲ ጂ በተባለ የግል ኩባንያ ተከናውኗል።
አስተዳደሩ በሸጎሌ የገነባው ተመሳሳይ ዴፖ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑ ይታወሳል።