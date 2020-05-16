በአማራ ክልል የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል እየተደረገ ያለው ጥረት አበረታች ነው … ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 8/2012 (ኢዜአ) የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እያከናወነ ያለው ተግባር አበረታች መሆኑን ገለጹ።
ክልሉ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስበዋል።
በጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመራ የሃላፊዎችና የባለሙያዎች ልኡክ በክልሉ ባህርዳርና ጎንደር እየተከናወነ ያለውን የኮሮናቫይረስ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ ጎብኝቷል።
የልዑኩ ዋነኛ የጉብኝት ትኩረት በአካባቢው የተሰሩ የህክምና እና የለይቶ ማቆያ ማእከላትን መሆኑም ታውቋል።
ከጉብኝቱ በኋላ ዶክተር ሊያ እንደተናገሩት ክልሉ ቫይረሱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እያደረገ ያለው ዝግጅትና ስራን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋል።
የእስካሁኑ ክንውንም የሚያበረታታ ሆኖ እንዳገኙት ጠቅሰዋል።
ሌሎች ክልሎችም ይህንኑ ተግባር እንዲያከናውኑና በማንኛውም አስፈላጊ ጊዜ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑንም ገልጸዋል።
የክልሉ ርእሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በበኩላቸው ክልሉ በሚያዋስነው የሱዳን ድንበር አካባቢ ሰዎች አሁንም በህገ ወጥ መንገድ ወደ አገር እየገቡ ነው ብለዋል።
ይህም የቫይረሱን ስርጭት እንደሚያባብሰው ጠቅሰው ችግሩን ለማስወገድ ከፌዴራል መንግስት ጋር በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።