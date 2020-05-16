በኢትዮጵያ ተጨማሪ 19 ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው

ግንቦት 8/2012(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገ 4,044 የላቦራቶሪ ምርመራ 19 ሰዎች የኮሮናቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
በዚህም በአገሪቱ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 306 ደርሷል።
ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 15 ወንድ እና 4 ሴት ኢትዮጵያዊያን ሲሆኑ ከ16 እስከ 55 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ናቸው።
ቫይረሱ ከተገኘባቸው መካከል 2 ከአዲስ አበባ ፣ 2 ሰዎች ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ጊንጪ ከተማ ደንዲ ወረዳ ምዕራብ ሸዋ ዞን ፣ 3 ሰዎች ከትግራይ ክልል ማይከድራና ሰቲት ሁመራ ለይቶ ማቆያ ፣ 1 ሰው ከአማራ ክልል መተማ ለይቶ ማቆያ እና 11 ሰዎች ከሶማሌ ክልል ጂግጅግ ለይቶ ማቆያ መሆናቸውን ሚኒስቴሩ አስታውቋል።
ተጨማሪ 1 ሰው ያገገመ ሲሆን እስካሁን 113 ሰዎች ከበሽታው አገግመዋል።
በአጠቃላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በለይቶ ህክምና ውስጥ ያሉ ሰዎች 186 ናቸው።
እስካሁን አጠቃላይ 53, 029 የላቦራቶሪ ምርመራ መከናወኑን የጤና ሚኒስቴር ገልጿል።