ዳሸን ባንክ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ለተጎዱ ዘርፎች የወለድ ቅናሽ፣ የብድር እፎይታና ማራዘሚያ ጊዜ ማሻሻያ አደረገ

አዲስ አበባ ግንቦት 7/2012 (ኢዜአ) ዳሸን ባንክ በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ምክንያት ለኢኮኖሚ ጉዳት ተጋላጭ ለሆኑ ዘርፎች የወለድ ቅናሽ፣ የብድር እፎይታና ማራዘሚያ ጊዜ ማሻሻያ ማድረጉን ገለጸ።
ዳሸን ባንክ ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው፤ ባንኩ ቫይረሱ በኢትዮጵያ የሚያደርሰዉን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ለመከላከል በሚደረገዉ ጥረት የበኩሉን ድርሻ ሲያበረክት ቆይቷል።
ወረርሽኙ በተለይ በአንዳንድ በጥናት በተለዩ ዘርፎች ላይ እያስከተለ ያለው ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ መምጣቱን በመገንዘብ ቀደም ሲል በሌሎች ተጎጂ መስኮች ላይ እንዳደረገው ሁሉ በነዚህ ዘርፎች የተሰማሩ ደንበኞቹ እየደረሰባቸዉ ያለዉን ኢኮኖሚያዊ ጫና ለመጋራት መወሰኑን አስታውቋል።
በዚህም መሰረት በአበባና አትክልት፣ በሆቴልና ማስጎብኘት፣ በኤክስፖርት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አምራቾች፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት እና ትምህርት ዘርፎች ለተሰማሩና በሥራ ላይ ላሉ ደንበኞቹ እ.ኤ.አ. ከሰኔ1 ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን የወለድ ቅናሽ ፣ የብድር እፎይታና ማራዘሚያ ጊዜ ሰጥቷል ፡፡
ባንኩ በአበባና አትክልት ዘርፍ ለተሰማሩ ተበዳሪዎች ቀደም ሲል በዝቅተኛ ወለድ እያበደረ የነበረ ቢሆንም፤ ዘርፉ ከቫይረሱ ስርጭት ጋር ተያይዞ የደረሰበትን የኢኮኖሚ ጉዳት ከግምት ዉስጥ በማስገባት ከ 1 በመቶ እስከ 2 በመቶ ተጨማሪ ቅናሽ አድርጓል።
በዚህም እ.ኤ.አ ከሰኔ 1 ጀምሮ በዘርፉ የተሰማሩ ደንበኞች 7 በመቶ የወለድ ምጣኔ ብቻ እንዲከፍሉ ወስኗል።
በተጨማሪም ተበዳሪዎች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት የ 6 ወር የብድር እፎይታና እስከ 5 አመት የሚቆይ የብድር ማራዘሚያ ያለምንም የማራዘሚያ አገልግሎት ክፍያ ተፈቅዷል፡፡
በሆቴልና ማስጎብኘት ዘርፍ የተሰማሩ ተበዳሪዎች ከዚህ በፊት እስከ 17ነጥብ5 በመቶ የሚደርስ ወለድ ይከፍሉ የነበረ ሲሆን፤ እ.ኤ.አ ከሰኔ 1 ጀምሮ የሚከፍሉት የወለድ ምጣኔ ወደ 7 በመቶ እንዲቀንስና ተበዳሪዎቹ በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት የ6 ወር የብድር ዕፎይታ ጊዜና እስከ 5 ዓመት ድረስ የሚቆይ የብድር ማራዘሚያ ያለምንም የአገልግሎት ክፍያ እንዲያገኙ ለማድረግ ተወስኗል፡፡
በኤክስፖርት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አምራቾችም እንዲሁ ቀደም ሲል በዝቅተኛ ወለድ እየተበደሩ የነበረ ቢሆንም፤ የተከሰተዉ ያልተጠበቀችግር የሚያሳድርባቸውን የኢኮኖሚ ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት እ.ኤ.አ ከሰኔ 1 ጀምሮ የወለድ ምጣኔ ቅናሹ ተጠቃሚ ሆነው ለሶስት ወራት 7 በመቶ ብቻ ወለድ እንዲከፍሉ ተደርጓል ፡፡
ከዚህም ሌላ በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረትም የሦስት ወር የብድር መክፈያ እፎይታ ጊዜና እስከ ሦስት ዓመት ያለምንም የብድር ማራዘሚያ ክፍያ እንዲስተናገዱ ተደርጓል ፡፡
በማኑፋክቸሪንግ፣ በህዝብ ማመላለሻ አዉቶቡስና በትምህርት ዘርፎች የተሰማሩ ተበዳሪዎችም ጭምር በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት እ.ኤ.አ ከሰኔ 1 ጀምሮ ለ 6 ወር የብድር መክፈያ እፎይታ ጊዜና እስከ 3 ዓመት ድረስ የብድር ማራዘሚያ ያለምንም የማራዘሚያ አገልግሎት ክፍያ ለመስጠት ወስኗል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ ዳሸን ባንክ ከላይ ለተጠቀሱትና በቫይረሱ ስርጭት ይበልጥ ለኢኮኖሚያዊ ጉዳት እንደሚዳረጉ በጥናት ለተለዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች ተጨማሪ የወለድ ምጣኔ ማስተካከያ እንዲደረግላቸዉም ወስኗል ፡፡
ከ 17ነጥብ5 በመቶ እስከ 18 በመቶ ወለድ ይከፍሉ የነበሩና በነዚህ ዘርፎች የተሰማሩ ደንበኞች የ 1ነጥብ5 በመቶ ወለድ ቅናሽ ተደርጎላቸዉ 16 በመቶና 16ነጥብ5 በመቶ ወለድ እንዲከፍሉ ተደርጓል፡፡
ከ 14 በመቶ እስከ 17 በመቶ ወለድ ይከፍሉ የነበሩ ደግሞ የ 1 በመቶ ቅናሽ ተደርጎላቸዉ ከ 13 በመቶ እስከ 16 በመቶ ወለድ እንዲከፍሉ ተወስኗል፡፡
ነገር ግን ከላይ የተጠቀሱት ሁሉም የብድር አገልግሎት ማሻሻያ ዉሳኔዎች የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱ ከተገለጸበት ጊዜ በፊት በተበላሸ ብድር ዝርዝር ዉስጥ ይገኙ የነበሩ ብድሮችን እንደማይጨምር አስታውቋል።
ዳሸን ባንክ በመላ አገሪቱን በሚገኙ 19 የባንኩ የተለያዩ ህንፃዎች ላይ ለሚገኙ ተከራዮቹ በሙሉ ለ 3 ወራት የሚቆይ የ 50 በመቶ የኪራይ ቅናሽ አድርጓል።
የቫይረሱ ስርጭት ከተከሰተ ጀምሮም በሽታው በደንበኞች ላይ ሊያደርስ የሚችለዉን የኢኮኖሚ ጫና ለመቀነስ ለኤልሲና ብድር ማራዘሚያ ይከፈሉ የነበሩ ክፍያዎችን ሙሉ በሙሉ እንዲሁም ለሲኤዲ ማራዘሚያ ይከፈል የነበረዉን ክፍያ 50 በመቶ ለ 6 ወራት ማንሳቱን ጠቁሟል።
ከባንኩ ኤቲኤም ማውጣት የሚቻለዉን የገንዘብ መጠን ወደ 10 ሺህ ብር ከፍ በማድረግ ለአገልግሎቱ ይከፈል የነበረዉን ክፍያም ነጻ እንዲሆን ማድረጉ ይታወሳል።