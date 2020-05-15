የጸጥታ አካላት የትራንስፖርት መመሪያውን የሚተላለፉ ሰዎችን በወንጀል ተጠያቂ ማድረግ ይችላሉ – የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ

አዲስ አበባ ግንቦት 7/2012 (ኢዜአ) የጸጥታ አካላት የትራንስፖርት መመሪያውን የሚተላለፉ ሰዎችን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት የወንጀል ተጠያቂ ማድረግ እንደሚችሉ የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አስታወቀ።
ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) አስመልክቶ የሚሰጡ መረጃዎች ወጥነት ሊኖራቸው እንደሚገባም ገልጿል።
በጤና ሚኒስቴር አዘጋጅነት የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን አስመልክቶ ለኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች በቪዲዮ ኮንፍረንስ ገለጻ በፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የህግ ማርቀቅና ማስረጽ ዳይሬክተር አቶ በላይሁን ይርጋ ተደርጎላቸዋል።
የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች በከተማ አስተዳደሮቹና በክልል ጤና ቢሮዎች የሚገኙና በተጨማሪም የመገናኛ የስራ ሃላፊዎች ያካተተ ነው።
‘በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የወንጀል ተጠያቂነት’ በሚል ርዕስ የተቀመጠው አንቀጽ ስድስት ንዑስ አንቀጽ አንድ መሰረት በወንጀል ሕግ የተካተቱ አግባብነት ያላቸው የወንጀል ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በዚህ አዋጅ መሠረት የተደነገጉ የመብት ዕገዳዎችን፣ ዕርምጃዎችን፣ የተሰጠ መመሪያ ወይም ትዕዛዝን የጣሰ ማንኛውም ሰው እስከ ሦስት ዓመት በሚደርስ ቀላል እስራት ወይም ከአንድ ሺህ ብር እስከ ሁለት መቶ ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እንደሚቀጣ ይደንግጋል።
በአንቀጽ 6 ላይ ከአተገባበር አንጻር በፖሊስና በሌሎች አካላትም ግርታ እንደሚታይ ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
አዋጁን ተከትሎም የትራንስፖርት መመሪያ መውጣቱንም አውስተዋል።
የትራፊክ ፖሊሶች ትርፍ በሚጭኑ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እየወሰዱ ያለው በትራፊክ ደንቡ አማካኝነት እንደሆነ እየገለጹ ስለመሆናቸውም አብራርተዋል።
መመሪያው ላይ ከተፈቀደው በላይ መጫን ነው የሚለው በዚህ ጊዜ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን ? በምን አግባብ ነው ተጠያቂ ማድረግ ያለብን በሚል የግልጽነት ጥያቄ እየተነሳ መሆኑን ገልጸዋል።
በትራፊክ ደንቡም ያለው ቅጣት አስተማሪና ተመጣጣኝ አይደለም የሚል ሀሳብ እያነሱ እንደሚገኝም አመልክተዋል።
የትራፊክ ፖሊሶቹ በትራፊክ ደንቡ መቅጣቱ እንደሚችሉና በአጠቃላይ ህግ አስከባሪዎች በአዋጁ መሰረት የትራንስፖርት መመሪያውን የሚተላለፉትን በወንጀል ተጠያቂ ማድረግ ይችላሉ ብለዋል።
የትራንስፖርት መመሪያው ላይ የተመለከቱ ጉዳዮች ሁሉንም ወደ ህጋዊ ስርአት ማስገባት የማይችሉና የትራፊክ ደንቡም አስተማሪ ካልሆነ በሌላ ህግ ተጠያቂ ማድረግ የሚቻልበት ስርአት እየተዘረጋ እንደሆነ ጠቁመዋል።
በአንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ አንድን የማስፈጸም ኃላፊነት የጠቅላይ ዐቃቤ ሕግና በፌዴራሉ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በሚሰጥ ውክልና መሠረት የክልል ዐቃቤ ሕጎች ወይም አቻ ተቋማት እንደሆኑም አቶ በላይሁን አስረድተዋል።
በዚህም ላይ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ ገልጸዋል።
ኮቪድ-19ን አስመልክቶ ከፌዴራል ጀምሮ በየደረጃው ባሉ መዋቅሮች የሚሰጡ መረጃዎች ወጥነት ላይ የተወሰኑ ክፍተቶች አሉ ብለዋል።
የመረጃ ፍሰት ወጥነት ያለመኖር ህብረተሰቡ ላይ መደናገር ሊፈጥር እንደሚችልም ጠቅሰዋል።
በአዋጁ መሰረት የክልልና ከተማ አስተዳደር የጤና ቢሮዎች ኮቪድ-19 አስመልክቶ መረጃ መስጠት በአዋጅ ባይከለከሉም መረጃዎቹ ከጤና ሚኒስቴር ጋር የተናበቡ መሆን እንዳለባቸው አመልክተዋል።
መገናኛ ብዙሃንም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትለው የወጡ መመሪያዎችና ደንቦች ይበልጥ በመረዳት ህብረተሰቡን የማስተማር ስራ መስራት እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
የጤና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ተገኔ ረጋሳ እንዳሉት፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጸጥታ አካላት ብቻ የሚፈጸም ባለመሆኑ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ህዝቡ የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ መስራት አለባቸው።
ኮቪድ-19ን አስመልክቶ የተጋነነም ያልተቃለለም መረጃ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ እንደሚገባቸውም ተናግረዋል።
ከመገናኛ ብዙሃን በኩል በዘገባዎቻችን አዋጁን የሚተላለፉ ተግባራት በማሳየት መረጃ እየሰጠን ቢሆንም በሚመለከተው አካል እርምጃ ሲወሰድ አይታይም የሚል ሃሳብ ተነስቷል።
የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎቹ ደግሞ አዋጁን አስመልክቶ ስልጠና ቢሰጥ ህብረተሰቡን የማስተማር ስራው ላይ ውጤታማ ስራ መስራት እንደሚቻል ነው የገለጹት።
በአዋጁ ላይ የተቀመጡ ትርጓሜዎች ላይም በባለሙያዎች ማብራሪያ እንዲሰጥበት ጠይቀዋል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አዋጁን በተመለከተ አስፈላጊውን ማብራሪያ ለመስጠት ዝግጁ እንደሆነ አረጋግጧል።