ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማር ስራ በ”ኦን ላይን “ጀመረ

ሀዋሳ ግንቦት 07//2012(ኢዜአ) የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት አቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማሩን ስራ በ” ኦን ላይ” መስጠት መጀመሩን አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢንጂነር ፍስሃ ጌታቸው ዛሬ በሰጡት መግለጫ በወረርሽኙ ሳቢያ ካለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ ትምህርት በመቋረጡ ተማሪዎች ወደየቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ አስታውሰዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በወሰነው መሰረት ተማሪዎች በያሉበት ሆነው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ዩኒቨርሲቲው ማመቻቸቱን ተናግረዋል።
በዚህም የሁለተኛና የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎች በ”ኦን ላይን” የመመረቂያ ጽሁፎቻቸውን የሚያዘጋጁበትና ከአማካሪዎቻቸው ጋር የሚገናኙበት ሁኔታ ተመቻችቷል ብለዋል።
የመጨረሻ ጽሁፋቸውንም ከሰኔ 29 እስከ ሐምሌ 15/2012ዓ.ም ድረስ እንደሚያቀርቡ አስታውቀዋል።
የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች ደግሞ ቀደም ሲል ውጤታቸውን በሚያውቁበት የመገናኛ ዘዴ የመማሪያ ቁሳቁስ እየተላከላቸው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ እየተደረገ መሆኑንም አመልክተዋል።
ይህ ዕድል በመደበኛና ተከታታይ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ሁሉንም የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች እንደሚመለከትም አስታውቀዋል።
ተማሪዎችም ዕድሉን በመጠቀም የተሻለ ውጤት ለማምጣት መጣር እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
የቫይረሱ ስርጭት ስጋቱ ከቀጠለ በጋራ የሚካሄድ የምረቃ ሂደት እንደማይኖር ያመለከቱት ምክትል ፕሬዘዳንቱ “ማለፋቸው የተረጋገጠላቸው ተማሪዎች ውጤታቸው ተዘጋጅቶ እንዲሰጣቸው በሴኔቱ ተወስኗል”።
መምህራንም በያሉበት ሆነው የመማሪያ ቁሳቁስ በማዘጋጀት የመማር ማስተማር ስራውን ለማስቀጠል ኃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆናቸውንም አመልክተዋል።
ለመማር ማስተማሩ ውጤታማነት ከ”ጎግል ካምፓኒ” ጋር ዩኒቨርሲቲው መግባባት ላይ ደርሶ ወደ ስራ መገባቱንም ጠቅሰዋል።
በሌላ በኩል የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የሚረዳ ከ3 ሺህ 600 ሊትር በላይ የንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር በዩኒቨርሲቲው የድህረ-ምረቃ ተማሪዎች አማካኝነት ተመርቶ ለአካባቢው ማህበረሰብ ተከፏፍሏል።
በዩኒቨርሲቲው የኬሚስትሪ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ዶክተር አለማየሁ ጳውሎስ እንዳሉት ቫይረሱ እያስከተለ ያለው ጫና ለመቋቋምና ስርጭቱን ለመግታት ተቋማቸው የተቻለውን ሁሉ እያደረገ ይገኛል።
እስካሁንም የመረተውን 3 ሺህ 650 ሊትር ሳኒታይዘር በከተማው ለሚገኙ የመንግስት ተቋማትና አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች መከፋፈሉን አብራርተዋል።
ከአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች መካከል በመከላከያ ሚኒስቴር የደቡብ ዕዝ ጤና ማበልጸግና በሽታ መከላከል ቡድን መሪ ሻለቃ ይመር አህመድ ዩኒቨርሲቲው ሳኒታይዘር አምርቶ ለሠራዊቱ አባላት በነፃ ድጋፍ ማድረጉ ስራቸውን ያለስጋት እንዲያከናውን ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳለው ገልጸዋል።
ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ በአሁኑ ወቅት በመደበኛና ተከታታይ የትምህርት መርሃ ግብር ከ40 ሺህ በላይ ተማሪዎች እንዳሉት ተመልክቷል።