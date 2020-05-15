የፈጠራ ሃሳቦችን ወደ ተግባር ለመቀየር የሚያስችል ዘመናዊ ቤተ-ሙከራ ስራ ጀመረ

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 7/2012 ዓ.ም ( ኢዜአ) ለፈጠራ ባለቤቶች ሙያዊ ምክር ከመስጠት ጀምሮ የማሳያ ምርት እንዲያመርቱ የሚያግዝ ዘመናዊ የማምረቻ ቤተ-ሙከራ በይፋ ስራ ጀመረ።
‘ስቴም ፋብ ላብ’ የተሰኘው ይህ የማምረቻ ቤተ-ሙከራ ትምህርት ሚኒስቴር ከስቴም ፓወር ጋር በመተባበር በሚኒስቴሩ ግቢ ያቋቋመው ነው።
ቤተ-ሙከራው የፈጠራ ባለቤቶች ያላቸውን ሃሳብ ይዘው በመምጣት ከባለሙያ ድጋፍ ባሻገር ፈጠራቸውን ወደ ምርት ሂደት ለመቀየር እንዲችሉ የምርት ማሳያ የሚያመርቱበት መሆኑን የስቴም ፓወር ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ቅድስት ገብረአምላክ ተናግረዋል።
ቤተ-ሙከራው የፈጠራ ባለቤቶች ከምርት ማሳያ ማምረቻ ባሻገር ምርታቸውን ለገበያ ማቅረብ እንዲችሉ ከባለሃብቶች ጋር በማገናኘት ወደ ኢንተርፕራይዝነት እንዲሸጋገሩ ለማድረግም የስራ ፈጣሪነት ስልጠና የሚሰጥበት መሆኑን አመላክተዋል።
በአሁኑ ወቅት ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመገንዘብ ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ የፈጠራ ስራዎች በቤተ-ሙከራው ተሰርተው መቅረባቸውን ጠቅሰዋል።
ዳይሬክተሯ ጨምረውም በቀጣይም መሰል የፈጠራ ስራ ላላቸው ቅድሚያ እንደሚሰጥ ጠቁመዋል።
በቤተ-ሙከራው በተለይ ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ የእጅ ማፅጃ ካለንክኪ መቀባት የሚያስችል መሳሪያ፣ እጅ ወደፊት ሲቀርብ ምልክት የሚሰጥ መሳሪያ፣ ለመተንፈስ የሚያግዝ መሳሪያና ሌሎችም በማሳያነት ቀርበዋል።
ቤተ-ሙከራው ተማሪዎች ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ በእውቀትና ክህሎት ዳብረው እንዲያድጉና የፈጠራ ችሎታቸውን እንዲያሻሽሉ ያግዛል ተብሏል።
በተጨማሪም ዝንባሌያቸውን በመለየት በከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚማሩትን የትምህርት መስክ ለመምረጥ አስተዋፅኦ እንዳለው የገለፁት ደግሞ የትምህርት ሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ሰለሞን ሽፈራው ናቸው።
በቤተ-ሙከራው የኮሮና ወረርሽኝን ችግር ለመፍታት የሚረዱ የፈጠራ ስራዎች መኖራቸውን አንስተው በቀጣይም ተማሪዎች በንድፈ ሃሳብና በተግባር የታገዘ ትምህርት እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
መሰል ቤተ-ሙከራዎችን በክልሎች በማስፋት ወጣቶች የፈጠራ ሃሳባቸውን ወደ ምርት ለመቀየርና ተደራሽ ለማድረግ እንዲያስችል የግል ባለሃብቶችና የመንግስት ተቋማት አስተዋፅኦ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል።
በርካታ የፈጠራ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች በመኖራቸው ቤተ-ሙከራው ስራዎቻቸውን በቴክኖሎጂ በመታገዘ እንዲሰሩና ለኅብረተሰቡ ጠቃሚ የሆኑ የፈጠራ ስራዎች ባክነው እንዳይቀሩ እንደሚያግዝ ገልጸዋል።
በሚኒስቴሩ ስር ባለው የሳይንስና ሂሳብ ዳይሬክቶሬት በየክልሉ ባለው መዋቅር ይህ ስራ እንዲሰራና የፈጠራ ውጤት ያላቸው ወጣቶች የትምህርት ሚኒስቴር ድረ-ገፅና ማህበራዊ ሚዲያዎችን መጠቀም እንደሚችሉም ተነግሯል።