በኦሮሚያ ለግብርና ሥራ ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ተመቻችቷል…አቶ ሽመልስ አብዲሳ

አዳማ፣ ግንቦት 6/2012 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል እየተካሄደ ለሚገኘው የግብርና ሥራ ውጤታማነት ከስድስት ቢሊዮን ብር የሚበልጥ ብድር መመቻቸቱን የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
በምሥራቅ ሸዋ ዞን የክልሉና የፌዴራል መንግሥት ከፍትኛ የሥራ ኃላፊዎች የተሳተፉበት የልማት ሥራዎች ጉብኝት ተካሂዷል።
ፕሬዝዳንቱ በጉብኝቱ ላይ እንደገለጹት በክልሉ የግብርና ሥራውን ዘመናዊ ለማድረግ አሰራርን ከመከለስ ጀምሮ አርሶ አደሩ ተንቀሳቃሽ ሀብቱን አስይዞ ከግልና ከመንግሥት ባንኮች መበደር የሚችልበት አዋጅና መመሪያ ወጥቶ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ዘንድሮ አርሶ አደሩ ወደ መካናይዜሽን እርሻ እንዲገባና በቂ የመካናይዜሽን አገልግሎት እንዲያገኝ ከአራት ቢሊዮን ብር የሚበልጥ ብድር መመቻቸቱን ገልጸዋል።
በተጨማሪም አርሶ አደሩ ያለውን የእንስሳት ሀብትና መሬት በማስያዝ ከባንክ የብድር አገልግሎት እንዲያገኝ አሰራር እየተመቻቸ መሆኑንም ተናግረዋል።
በዘመናዊ ግብርና ውስጥ የገቡ የምሥራቅ ሸዋ ዞን አርሶ አደሮችም ማሣ የጎበኙት ፕሬዝዳንቱ በተለይ የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ አባላት ተገቢውን እገዛና ድጋፍ ለክልሉ መንግሥት እንዲሰጡም ጠይቀዋል።
በግብርና ዘርፍ በተለይም በአትክልትና ፍራፍሬ የተሰማሩት አርሶ አደሮች ምርታቸውን ከሀገር ውስጥ ፍጆታ አልፈው ለውጭ ገበያ ማቅረብ እንዲችሉ መንግሥት በማኅበር ከማደራጀት ጀምሮ አሰራሩን እያመቻቸ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
በተለይም የኦሮሚያ የገበሬዎች የኅብረት ሥራ ዩኒየንና የቡና አምራቾች የኅብረት ሥራ ዩኒየን ምርታቸውን ከሀገር ወስጥ አልፈው ለውጭ እንዲያቀርቡ መንግሥት ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ የብድር አገልግሎት ማመቻቸቱን አስረድተዋል።
የክልሉ መንግሥት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጹት አቶ ሽመልስ ይሄንን በመገንዘብ በተፈጠረው ዕድል በአግባቡ መጠቀም እንደሚገባም አሳስበዋል።
በተለይ በገበያ ላይ ያለውን የተንዛዛ አሰራር ለመቀነስ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት አዲስ አበባ ላይ በሰባት ክፍለ ከተሞች ያዘጋጃቸውን የገበያ ማዕከል በመጠቀም የምርት ዋጋ ውድቀት እንዳያጋጥም መሥራት እንደሚገባ አሳስበዋል።
በምሥራቅ ሸዋ ዞን በስንዴ እየለሙ ያሉ ማሣዎች፣ የአቮካዶ እርሻ፣ የምሥራቅ ሸዋ የገበሬዎች ዩኒየንና የገላን ዱቄትና ምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ በጉብኝቱ ተካተዋል።