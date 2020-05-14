ሚኒስቴሩ ለአማራ ክልልና ለፌዴራል ፖሊስ 185 አምቡላንሶችን አስረከበ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 6/2012(ኢዜአ) የጤና ሚኒስቴር ዛሬ ያስረከበው ለአማራ ክልልና ለፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች አገልግሎት የሚውሉ 185 አምቡላንሶችን አስረከበ።
ከነዚህም አማራ ክልል 135 አምቡላንሶች የጤና ተቋማት አገልግሎት እንዲውሉ ተሰጥተዋል።
እንዲሁም ፌዴራል ፖሊስ 50 አምቡላሶችን ተረክቧል።
በቀጣይም ለሌሎች ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች አምቡላንሶች ያከፋፍላል።
በሚኒስቴሩ የንብረት አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ እስክንድር ላቀው ሚኒስቴሩ የእናቶችን ሞት ለመቀነስና የጤና አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ ባደረጋቸው ጥናቶች የአምቡላንስ አቅርቦት ችግር አንደኛው ሆኖ መለየቱን ገልጸዋል።
መንግሥት ችግሩን ለማቃለል ካለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ ከ3 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ በማውጣት ከ3ሺህ በላይ አምቡላንሶች መግዛቱን ጠቁመዋል።
የአምቡላንሶቹ ግዢ ገሚሱ በክልሎችና በከተማ አስተዳዳሮች ሲሸፈን፡ ቀሪው ሚኒስቴሩ ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት ድጋፍ ከሚያደርጉ አገሮችና ድርጅቶች መሸፈኑንም ተናግረዋል።
አምቡላንሶቹ ከቀረጥ ነጻ የገቡ ሲሆን፣ እስካሁን ባለው ሂደት 2 ሺህ 116 አምቡላንሶች ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ ለሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች መከፋፋላቸውን አስረድተዋል።
ቀሪዎቹን አምቡላንሶች ወደ አገር ውስጥ መጓጓዛቸውን አቶ እስክንድር ገልጸዋል።
ሚኒስቴሩ በቀጣይ ቀናት በተመሳሳይ ለሌሎች ክልሎችና ከተማ አስተዳዳሮች አምቡላንሶችን እንደሚያከፋፍልም አስታውቀዋል።
አምቡላንሶቹ የአገርና የሕዝብ ሀብት በመሆናቸው በጥንቃቄ መያዝ እንደሚገባም ዳይሬክተሩ አሳስበዋል።