የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የሚሰጠው ድጋፍ ቀጥሏል

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 6/2012 (ኢዜአ) ተቋማት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚሰጡትን ድጋፍ ቀጥለዋል።
ዘጠነኛው ዙር የድጋፍ ማሰባሰብ መርሐ ግብር ዛሬ በከተማ አስተዳደር ሲከናወን የገንዘብና የዓይነት አስተዋጽኦ ተደርጓል።
በዚህም የኮተቤ ሜትሮፖሊቲያን ዩኒ ቨርሲቲ የ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብርና ከ3ሺህ በላይ የእጅ ንጽህና መጠበቂያዎች(ሳኒታይዘሮችን) ሰጥቷል።
ኢማድ ፈርኒሽድ ሆቴል ባለ ስድስት ፎቅ እንዲሁም አቶ አባቴኔህ ጫኔ የተባሉ ባለሃብት ደግሞ ባለ ሁለት ፎቅ ህንጻዎቻቸውን ወረርሽኙ እስኪያልፍ መገልገያ እንዲሆኑ ሰጥተዋል።
የዘመን ባስ ባለቤት 2ሺህ ካርቶን ፈሳሽ ሳሙና አስረክበዋል።
ቢ ኤም ኤስ ትሬዲንግና ዶት ኢትዮጵያ የተባሉ ድርጅቶች እያንዳንዳቸው 100ሺህ ብር ድጋፍ አድርገዋል።
ድሪም ሰክሰስ ኮች የተባለ ድርጅት ደግሞ 113ሺህ ብር የሚያወጡ ግብዓቶችን ለግሷል።
ምቾት ወንድማማቾች ማህበር 500 ኩንታል ሩዝ ሰጥቷል።
ዳሩሌ ኮንስትራክሽን ድርጅት አራት ላንድ ክሩዘር ተሽከርካሪዎች ወረርሽኙ እስኪያበቃ ለመገልገያነት እንዲውሉ ሰጥቷል።
በተጨማሪም 24 ኩንታል የዳቦ ዱቄትና 180 ሊትር ዘይት ለግሷል።
ሂሩት መንጃ ቢረሳ ፣ ኤሊ ኤላ ጋርመንትና ጨርቃ ጨርቅ፣ብርሃን ጸሃይ የልብስ ስፌት ድርጅቶች 6ሺህ 500 የፊት ጭምብሎች አበርክተዋል።
የኮተቤ ሜትሮፖሊትያን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠና በዚሁ ወቅት ዩኒቨርሲቲው ከተለያዩ ተቋማት ለምርምርና ጥናት ከተሰጠው ድጋፍ በመቀነስ አስተዋጽኦውን ማድረጉን አስታውቀዋል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግሥት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ ባለሃብቶቹ ላደረጉት ድጋፍ አመስግነው፤ማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ርብርቡ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
”የኮሮና ወረርሽኝ በአገራችን ገና መከሰቱ እንጂ ማብቂያው ባለመሆኑ ያለንን በመካፈል ይህን አስቸጋሪ ጊዜ ማለፍ ስለሚገባ አቅም በፈቀደ ሁሉ መተጋገዙ ይቀጥል” ብለዋል።