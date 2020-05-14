312 ሰዎች በገንዘብና እሥራት ተቀጡ

ማይጨው፣ ግንቦት 6/2012 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን ተላልፈው የተገኙ 312 ሰዎች በገንዘብና በእሥራት መቀጣታቸውን የትግራይ ደቡባዊ ዞን ዐቃቤ ሕግ መምሪያ ገለጸ።
የመምሪያው አስተባባሪ ወይዘሮ ብርሃን ካሣሁን ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ በሚገኙ ሰባት ወረዳዎችና አራት ከተሞች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን ተላለፍው የተገኙ ሰዎች በገንዘብና በእሥራት እንዲቀጡ ተደርጓል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን በመተላለፍ ከተፈቀደው በላይ ሰው የጫኑና ሠርግ በመደገስ ሰዎች እንዲሰባሰቡ በማድረግ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መስፋፋት ምክንያት የሚሆኑ ተግባራት በማከናወናቸው ለቅጣት መዳረጋቸውን ገልጸዋል።
በአስቸኳይ አዋጁ ድንጋጌዎች ቅጣት የተጣለባቸው 25 ሰዎች ከሦስት ወር በታች፣ 31 ሰዎች ደግሞ ከስድስት ወር እስከ ሁለት ዓመት የሚደርስ የእሥራት ቅጣት ተፈርዶባቸዋል።
ቀሪዎቹ 256 ሰዎች ደግሞ ከ200 መቶ ብር እስከ 15 ሺህ ብር የሚደርስ ቅጣት እንደተጣለባቸው አስተባባሪዋ ተናግረዋል።
ቅጣቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎች የወጡ የመቅጫ አንቀጾችን መሠረት በማድረግ እንደ ወንጀላቸው ክብደት መሠረት ተደርጎ የተላለፈ ውሳኔ መሆኑን ገልጸዋል።
ወረርሽኙ በፍጥነት እየተዛመተ ባለበት ሰዓት የአዋጁን ድንጋጌዎች ችላ በማለት ለኮሮና መስፋፋት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራት የሚፈጽሙ ሰዎች ወገናቸውንና አገራቸውን ማሰብ እንደሚገባቸው አስተባባሪዋ አሳስበዋል።