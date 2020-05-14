መምሪያው አለአግባብ ለማስከፈል የሚጥሩ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ እርምጃ እወስዳለሁ አለ

ባህርዳር፣ ግንቦት 6/2012 (ኢዜአ) ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ መንግስት ካስቀመጠው መመሪያ ውጪ አለአግባብ ለማስከፈል የሚጥሩ የግል ትምህርት ቤቶች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያ ኃላፊው አቶ ተሻገር አዳሙ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት መንግስት በኮሮና ምክንያት በየደረጃው የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን መዝጋቱ የሚታወስ ነው።
በዚህም የግል ትምህርት ቤቶች ገቢያቸው ወላጆች ብቻ በመሆናቸው ከ50 እስከ 75 በመቶ በማስከፈል የሰራተኞቻቸውን ደመወዝ መሸፈን እንዳለባቸው መንግስት መመሪያ ማውጣቱን አመልክተዋል።
ሆኖም አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የተማሪ ወላጆች እንዲከፍሉ የተቀመጠውም መመሪያ በመተላለፍ ሙሉውን ክፍያ ለማስከፈል ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ተደርሶበታል ብለዋል።
ከመመሪያው ውጭ ወላጆችን ለማስከፈል የተንቀሳቀሱትን በመለየት ትምህርት መምሪያው ፈቃድን እስከ መሰረዝና መዝጋት የሚደርስ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚገደድ አስታውቀዋል።
“በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የወሩን ለመክፈል አቅም የሌላቸው ወላጆች በሚያቀርቡት ማስረጃ ተመስርቶ ሙሉ ለሙሉ መክፈል እንደሌለባቸው በመመሪያው በመደንገጉ ተግባራዊ መደረግ አለበት” ብለዋል።
ከሚያዚያ ወር 2012 ዓ.ም ጀምሮ ከተቀመጠው መመሪያ ውጭ ያስከፈሉ ወላጆጅ በግንቦትና ሰኔ ወር ማስተካከል እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል።
በተጨማሪም የተለያዩ የማስተማሪያ ዘዴዎችን በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ለተማሪዎቻቸው ተደራሽ በማድረግ እንዳይዘናጉ ከማድረግ ባለፈ ምክረ-ሃሳቦችንም የማስተላለፍ ኃላፊነት እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
ከዚህ ጋር ተያይዞ ልጆቻችን ባልተማሩበት በዚህ ወቅት ክፍያ እንድንጠየቅ አይገባም የሚሉ የህብረተሰብ ክፍሎችም የሰራተኛ ወጪያቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት በመመሪያው መሰረት ክፍያ እንዲፈጽሙም የትምህርት መምሪያው ኃላፊ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አስር የሁለተኛ እና 36 የመጀመሪያ ደረጃ የግል ትምህርት ቤቶች እንዳሉ ከመምሪያ የተገኘ መረጃ ያስረዳል።