በጋምቤላ ክልል የእንስሳት አረባብና ጤና አገልግሎትን ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ ነው

ጋምቤላ ግንቦት 5/2012(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የእንስሳት አረባብና ጤና አገልግሎትን በማሻሻል አርሶና ከፊል አርብቶ አደሩን ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ እንስሳትና ዓሳ ሀብት ቢሮ አስታወቀ።
በቢሮው ኃላፊ አቶ ጋልዋክ ዎል ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ሰፊ የእንስሳት ሃብት ቢኖረም እስከ ቅርብ ጊዜ ሀብቱን በአግባቡ ጥቅም ላይ በማዋል ረገድ የተደረገው ጥረት በቂ አልነበረም።
ቢሮው እራሱን ችሎ ከተደራጀ ወዲህ የእንስሳት ሀብቱን ጤናና የአረባብ ዘይቤ በማሻሻል አርሶና አርብቶ አደሩን ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም ካለፉት ሁለት ዓመት ጀምሮ በክልሉ በሚገኙ ሁሉም ቀበሌዎች የእንስሳት ጤና ኤክስቴንሽ ባለሙያዎችን በመመደብ የእንስሳት አረባብና ጤና አገልግሎትን ለማሻሻል ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
በአሁኑ ወቅትም ከ650 ሺህ ለሚበልጡ የዳልጋ ከብቶች፣ በጎችና ፍየሎች የልዩ ልዩ በሽታዎች መከላከያ ክትባት በዘመቻ እየተሰጠ መሆኑ አመልክተው ይህም በበጀት ዓመቱ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑን ገልጸዋል።
ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በመካሄድ ላይ ባለው በዚሁ የክትባት ዘመቻ ከ350 ሺህ ለሚበልጡ የዳልጋ ከብቶች የአባ ጎርባና ጉርብርብ ቀሪው ለበጎችና ፍየሎች የደስታ መሰል በሽታዎች መከላከያ ነው ብለዋል።
በጅካዎ ወረዳ የቾውያንግ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ኮንግ ፓል በሰጡት አስተያየት ካለፈው ዓመት ጀምሮ ለከብቶቻቸው የሚሰጠው የጤናና ሌሎች ሙያዊ ድጋፎች ቀደም ሲል ከነበረው የተሻለ መሆኑን ተናግረዋል።
ዘንድሮ ከጣለው ከባድ የዝናብ ጋር ተያይዞ ከብቶቻው በበሽታ ሊጠቁ ይችላል የሚል ስጋት እንደነበራቸው የገለጹት ደግሞ በዚሁ ወረዳ የማዴንግ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ቻርዶትዴፕ ናቸው።