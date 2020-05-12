ሸንጎው ከፌዴራሊስት ሃይሎች ጋር በልማትና በዴሞክራሲ ጉዳዮች የሚሰራው የእነሱን ተልዕኮ ለማስፈጸም አይደለም… ሊቀመንበሩ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 4/2012 (ኢዜአ) የአገው ብሄራዊ ሸንጎ ከፌዴራሊስት ሃይሎች ጋር በልማትና በዴሞክራሲ ጉዳዮች ላይ የሚሰራው የእነርሱን ተልዕኮ ለማስፈጸም አይደለም” ሲሉ የፓርቲው ሊቀ-መንበር ገለጹ።
ሊቀ-መንበሩ አቶ አላምረው ይርዳው ይህን ያሉት ቀደም ሲል የሸንጎው ምክትል ሊቀ-መንበር የነበሩት አቶ አዲሱ መኮንን “ሸንጎው የወከለውን ህዝብ መብትና ጥቅም ከማስከበር ይልቅ የህወሃት አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሆኗል” ሲሉ መግለጻቸውን ተከትሎ ለኢዜአ በሰጡት ምላሽ ነው።
አቶ አዲሱ ቀደም ሲል ባቀረቡት ቅሬታ በተለይ ”የሸንጎው ሊቀ-መንበር ከህወሃት ጋር ባላቸው ልዩ ቅርበት የወከሉትን የአገው ህዝብ ረስተው በህዝቡ ስም የህወሃት አጀንዳ አስፈጻሚ ሆነዋል” ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል።
የሸንጎው ሊቀ-መንበር አቶ አላምረው ይርዳው በበኩላቸው ሸንጎው ህወሃት በአገው ህዝብ ላይ ያደረሰውን በደል በይቅርታ በማለፍ በጋራ መስራቱን ይቀጥላል ብለዋል።
ሸንጎው ከተቋቋመ ጀምሮ ከውስጥና ከውጭ ጫና እየደረሰበት ነው ያሉት አቶ አላምረው፤ በአማራ ክልል አገውን ያገለለ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ይካሄዳሉ በማለት ተናግረዋል።
ፓርቲያቸው ከህወሃት ጋር ባለው መልካም ግንኙነት አንዳንድ የሸንጎው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ በአማራ ክልል ባሉ የፖለቲካ ሃይሎች እንደሚወቀስም ነው የተናገሩት።
”ሸንጎው የአገውን ህዝብ መሰረታዊ የልማት ጥያቄ ለማስመለስ ከፌዴራሊስት ሃይሎች ጋር ከመስራት ባለፈ የእነርሱን አጀንዳ የሚያስፈጽምበት ምንም ምክንያት የለም” ያሉት አቶ አላምረው ”በአሁን ጊዜ ተልዕኮ ለመቀበል የሚያስገድድ ሁኔታ ውስጥ አይደለንም” ብለዋል።
የሸንጎው አባላትም በተለይ ከህወሃት ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የመብት ጥሰት እንደሚካሄድባቸውም በመግለጽ።
ሸንጎው ከህወሃት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጋራ በመስራት ግንኙነቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ሊቀ-መንበሩ ገልጸዋል።
በሌላ በኩል ሸንጎው የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው አገራዊ ጥረት የራሱን አስተዋጽኦ ለማድረግ ከአማራ ክልል መንግስት ተሽከርካሪና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች አልቀረቡልኝም ብሏል።
ይሁንና ሃላፊነቱን ለመወጣት ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለእንጅባራ ዩኒቨርስቲ የላቦራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያ ጠይቆ ምላሽ ቢያገኝም ክልሉ በራሱ መሳሪያውን መትከሉን ገልጸዋል።
አቶ አላምረው ከአማራ ክልል መንግስትም ሆነ በክልሉ ከተደራጁ ብሄር-ተኮር ፓርቲዎች ጋር በጋራ የመስራት ፍላጎት ቢኖረንም ዕድሉን ማግኘት አልቻልንም ነው ያሉት።
ይሁንና በክልሉ አገውን ያገለለ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ቢካሄዱም አሁን ያለው የክልሉን መንግስት ካቢኔ ሰላምና ጸጥታን ለማስከበር እየሰራ ያለውን ስራ ሸንጎው ያደንቃል ብለዋል።