ጀርመን የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገች

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 4/2012 (ኢዜአ) የጀርመን መንግሥት በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የቁሳቁስ ድጋፍ ለሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስረከበ።
ድጋፉ በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽን ለመከላከል ተግባራዊ ካደረጋቸው የድጋፍ ማዕቀፎች መካከል አንዱ መሆኑ ተገልጿል።
በኢትዮጵያ የጀርመን አምባሳደር ብሪታ ዋግነር ለሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሒሩት ወልደማሪያም ዛሬ አስረክበዋል።
ቫይረሱ በዓለም ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ያስታወሱት አምባሳደሯ፤አገራቸው ኢትዮጵያን ለመርዳት ድጋፉ ማድረጓን ገልጸዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሒሩት ወልደማሪያም በዚሁ ወቅት እንደገለጹት ጀርመን የኮሮና ወረርሽኝን ለመዋጋት ላደረገችው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ድጋፉ በትምህርት ተቋማት ወረርሽኙን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ያግዛል ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲዎች በአሁኑ ወቅት ለለይቶ ማቆያና ለምርመራ እያገለገሉ በመሆኑም በተለይ የሙቀት መለኪያ መሳሪያው ስርጭቱን ከመግታት አኳያ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተናግረዋል።
ጀርመን በተለይ የከፍተኛ ትምህርትንና የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፉን ለማሳደግ እየረዳ መሆኑን ሚኒስትሯ አስታውቀዋል።
የጀርመን መንግሥት በቅርቡ የኮሮና ቫይረስን በኢትዮጵያ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የ120 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ የሚያደርግበት ማዕቀፍ ይፋ አድርጓል።
ጀርመን በኮሮና ቫይረስ ጉዳት ከደረሰባቸው አገሮች አንዷ ብትሆንም፤ቫይረሱን በመከላከል ረገድ ያስመዘገበችው ውጤት መልካም ከሚባሉት መካከል ነች።
ኢትዮጵያና ጀርመን 50 ዓመታትን ያስቆጠረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አላቸው።