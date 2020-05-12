ድሬዳዋ ከቻይና እህት ከተማ የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ አገኘች

ድሬዳዋ፣ ግንቦት 4/2012 (ኢዜአ) የድሬዳዋ እህት ከተማ የሆነችው የቻይናዋ ኩንሻን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያግዙ የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገች።
የቻይናዋ ኩንሻን ከተማ ዛሬ ለድሬዳዋ ካስረከበችው የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች መካከል ለጤና ባለሙያዎች የሚያገለግል 5ሺህ 100 ጭንብሎች፣ ኦክሲጂን እና አጥርቶ የሚያቀርብ አምስት “ኮንሳንትሬተር” የተባሉ የኦክሲጂን ማሽን፣ 100 ሺ ጓንት፣ 6 መቶ መከላከያ ልብሶችና 24 ሙቀት መለኪያ የህክምና መገልገያ ይገኙባቸዋል፡፡
ድጋፉን የተቀበሉት የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ በአስተዳደሩ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የተደረገው ድጋፍ እነዚህን ተግባራት የሚያግዝና የሁለቱን ከተሞች የማህበራዊና የምጣኔ ሃብት ግንኙነቶች ያጠናክራል ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ እህት ከተማ የሆነችው ኩንሻን ያደረገችው ወቅታዊና ወሳኝ ድጋፍ እንደሆነ በመግለጽ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ድጋፉን ለድሬዳዋ አስተዳደር ያስረከቡት የኩንሻን ከተማ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ምክትል ሥራአስኪያጅ ሚስተር ዊንታ ሆ በአለም የተከሰተውንና ችግር እየፈጠረ የሚገኘውን የኮሮና ወረርሽኝ በመተጋገዝና በመተባበር ተፅዕኖውን መቀነስ ይገባል ብለዋል፡፡
ለድሬዳዋ እህት ከተማ የተደረገው ድጋፍም ይህንኑ ዓላማ ለማሳካትና በቀጣይም ያሉ ክፍተቶችን ለመሸፈን ድጋፍ እንደሚደርጉም አስታውቀዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ የተደረገው ድጋፍ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ተገቢውን ህክምና ለመስጠት በሚከናወኑ ተግባራት ውስጥ የሚስተዋሉ ክፍተቶች ለመሙላት እንደሚያግዝ ገልጸዋል፡፡
የጤና ባለሙያዎችም የሚመጣን ችግር ተጋፍጠው እየሰጡ የሚገኙትን ሙያዊ ተግባራት እንደያጠናክሩ የሚረዳ መሆኑንም አመልክተዋል፡፡
እንደ ጤና ቢሮ ኃላፊዋ ገለፃ ድጋፍ የተደረጉት ቁሳቁሶች በለይቶ ማቆያና ማከሚያ ህክምና ተከታታዮች ጭምር የሚያገለግሉ ይሆናል፡፡
በተያያዘ ዜና ድሬዳዋ የሚገኘው ፖየኒር ሲሚንቶ ፋብሪካ 50 ሺህ የአፍና አፍንጫ ጭንብሎችን ዛሬ ለድሬዳዋ አስተዳደር ድጋፍ አድርጓል፡፡