የምርጫውን መራዘም እንደሚደግፉ ሲአፓና ጋዴፓ አስታወቁ

ግንቦት 4/2012 (ኢዜአ) – በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ምርጫው እንዲራዘም የተላለፈው ውሳኔ እንደሚደግፉ የሲዳማ አንድነት ፓርቲ እና የጋሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አስታወቁ።
የሲዳማ አንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ለማ ሆያቶ ዛሬ ለኢዜአ በላኩት መግለጫ እንዳመለከቱት ከምርጫ በፊት የሀገርና የሕዝብ ህልውናን ማስቀደም ተገቢ ነው።
ይህንን ከግምት በማስገባት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሀሳብ አቅራቢነት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫው እንዲራዘም ያስተላለፈው ውሳኔ ሲአፓ ሙሉ በሙሉ ይደግፋል ብለዋል።
የተከሰተውን አደገኛ ወረርሽኝ ለመከላከል ብሎም ለሀገሪቱ ሕዝቦች ጤናና ሰላም ሲባል ምርጫው እንዲራዘም የተላለፈው ውሳኔ ፓርቲያቸው እንደሚገነዘብ ገልጸዋል።
በተለይ የሽግግር መንግሥት ጥያቄ ወቅቱ ያለፈበት በመሆኑ ይህንን የሚያቀርቡ አካላት ቆም ብለው በማሰብ ለሀገሪቱ የሚበጀውን ሀሳብ እንዲያራምዱም ፓርቲያችን ይጠይቃል ብለዋል።
“የትግራይ ክልል መንግሥትና ፓርቲው ሕገ መንግሥታዊ ዕውቅና በሌለውና ባፈነገጠ መንገድ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተሰጠውን ኃላፊነት በመጋፋት ሕጋዊ መሠረት የሌለውን ምርጫ አካሂዳለሁ ማለቱ ኢሕገ መንግሥታዊ አካሄድ መሆኑን ከወዲሁ አውቆ በጋራ ድርድርና መነጋገር ለሚደረስ ውሳኔ ተገዢ እንዲሆን የሲዳማ አንድነት ፓርቲ ጥሪ ያቀርባል” ብለዋል።
የጋሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዳሮት ጉምአ በበኩላቸው ኮሮና በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ እያሳደረ ያለውን ከፍተኛ ጫና ተከትሎ መንግሥት ለሕዝቡ ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት ምርጫን ማራዘሙ ተገቢ መሆኑን አስታውቀዋል።
“ምርጫ ለማስፈጸምና የሚደረግበትን ጊዜ ለመወሰን በሕገ-መንግሥቱ ሥልጣን የተሰጠው ለምርጫ ቦርድ ነው፤ በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ምርጫ ለማከናወን ምንም ምቹ ሁኔታ የለም ” ብለዋል።
ዜጎች የመምረጥም ሆነ የመመረጥ መብት ቢኖራቸውም የሀገርና ሕዝብ ደህንነት ለማስከበር ሲባል የምርጫ ሥራ ለተወሰነ ጊዜ መገደቡ ፓርቲቸው እንደሚደግፍ ገልጸዋል።
በወረርሽኙ ምክንያት የሀገሪቱ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ፈተና የጋረጠው ቢሆንም መንግሥት ከምርጫው ጋር በተያያዘ ገደቡን ለማስፈጸም የዴሞክራሲ መርሆዎችን በጠበቀ መልኩ በኃላፊነትና ተጠያቂነት ስሜት ማከናወን ይገባዋል ብለዋል፡፡
ሀገር በፈተና ውስጥ ባለችበት ጊዜ ምርጫ ይካሄድ የሚሉ አካላት እንቅስቃሴ ተገቢነት እንደሌለው የፓርቲያቸው አቋም መሆኑንም አስታውቀዋል።
መንግሥት ሕግንና ሕገ-መንግሥትን መሠረት በማድረግ የሕዝብን ደህንነትና ጤንነት ከኮሮና ለመታደግ የሚወስዳቸውን አርምጃዎች በመደገፍ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።